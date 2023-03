Tolik mají stát příští rok nové iPady Pro! Cena vás zřejmě posadí na zadek

Přijde vám už nyní cena iPadů Pro vysoká? Pak vězte, že ten pravý masakr ještě přijde. Na příští rok má totiž Apple v plánu iPady Pro výrazně vylepšit, což se však dle čím dál tím většího množství zdrojů neméně výrazně odrazí na jejich ceně, která má být nejvyšší v historii tohoto produktu. Na kolik se tedy připravit?

Zdroje asijského portálu The Elec, které se v minulosti ukázaly již několikrát jako velmi přesné, přišly před pár hodinami s informací, že budou iPady Pro v příštím roce začínat na 1500 dolarech v případě 11“ verze a na 1800 dolarech v případě 12,9“ verze. Nyní přitom začínají na 799 dolarech, respektive 1099 dolarech (to vše samozřejmě bez daně). V obou případech se tedy bavíme takřka o dvojnásobné ceně oproti nynější verzi, což by mohlo znamenat, že pokud se Apple přidrží stejné matematiky i v Česku, mohl by se 11“ iPad Pro dostat takřka na 50 000 Kč, 12,9“ iPad Pro by pak mohl atakovat skoro až 70 000 Kč, což jsou víceméně ceny MacBooků Pro.

Ptáte-li se na to, proč by měla cena iPadů Pro v příštím roce vystřelit až takto extrémním způsobem vzhůru, odpověď je jednoduchá – dočkat bychom se totiž měli jednoho z největších kroků kupředu tohoto produktu v jeho historii. Počítá se například s novým designem, podporou bezdrátového nabíjení, vlastním 5G modemem, ale samozřejmě i novou generací čipu Apple Silicon (pravděpodobně základní M3). Největší vliv na zdražení má mít nicméně nasazené OLED displeje, jejichž výroba je i v současnosti nákladná, tím spíš ve větších rozměrech. Tento upgrade má však přinést výrazné zlepšení zobrazovacích schopností zařízení, díky čemuž by se tak mohlo stát cena do jisté míry opodstatněná. Moudřejší nicméně v tomto směru budeme až příští rok, kdy se nové iPady představí.