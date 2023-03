Internetem koluje fotka údajné základní desky iPhonu 15 Pro. Má to ale háček

Poslední týdny jsou doslova napěchované nejrůznějšími úniky informací okolo chystaných iPhonů 15 a 15 Pro. Ne všechny úniky jsou však bohužel legitimní a co víc, některé jsou dokonce vyloženě vylhané ve snaze strhnout na sebe co nejvíce pozornosti. Jeden takový nyní vypustil samozvaný leaker @lipilipsi a jelikož jej již stihla citovat řada zahraničních technologických médií, podařilo se mu přesně to, o co mu šlo. Jeho leak je přitom vylhaný, o čemž se můžete ostatně přesvědčit v galerii pod tímto odstavcem.

Fotogalerie 53443-107261-Screenshot-2023-03-13-at-112608-xl 53443-107262-low-quality-leak-xl iPhone 15 Pro z boku iPhone 15 Pro display iPhone 15 Pro od Applu Apple iPhone 15 Pro iphone 15 Pro Apple iPhone 15 Pro fotoaparat iphone 15 Pro iphone 15 pro fotoaparat iPhone 15 Pro usb-c Vstoupit do galerie

Jak můžete sami vidět, rádoby leaker se na sebe snažil strhnout pozornost zveřejněním fotky logické desky iPhonu 15 Pro osazené čipem A17 Bionic. Háček je však v tom, že namísto reálné fotky zveřejnil upravenou fotku základní desky iPhonu 14 Pro, na které jen ve Photoshopu vyměnil označení A16 za A17 a to ještě tak nešikovně, že nedodržel ani velikost písma. Vcelku úsměvné je pak i to, že se všechny popisky čipů shodují, takže je zcela evidentní, že se jedná o nepodařený padělek. Přesně kvůli tomu proto nemá smysl brát na únik zřetel, ba co víc, vyvozovat z něj jakékoliv závěry.