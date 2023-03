Apple Watch odhalily u slavného britského spisovatele srdeční nemoc

Na našem magazínu vám poměrně často přinášíme příběhy majitelů Apple Watch, kteří vděčí svým hodinkám ať už částečně, nebo zcela za svůj život. Apple Watch je totiž díky svým zdravotním funkcím dokáží upozornit na problémy s jejich tělem, o kterých třeba daní uživatelé neměli do té doby ani tušení. Přesně to se stalo i nyní poměrně slavnému britskému autorovi kriminálních thrillerů Adamu Croftovi.

Croft se svým příběhem svěřil novinářům z BBC News s tím, že ještě donedávna neměl ani ponětí o tom, že by mohlo být s jeho srdcem cokoliv špatně. Jednoho večera se mu sice začala mírně točit hlava a byl unavený, ale příliš tento stav neřešil a šel si s klidem lehnout a spát. Když se však Adam ráno vzbudil, hodinky jej informovaly o tom, že v průběhu noci hned několikrát detekovali fibrilaci síní a že by si měl s tímto problémem zajít k lékaři na podrobnější vyšetření. Croft, kterému bylo již ráno dobře, sice nevěnoval upozorněním přehnanou pozornost, ale přesto se na vyšetření do nemocnice vydal, kde mu bylo následně potvrzeno, že skutečně trpí lehkou fibrilací síní a měl by kvůli ní začít brát preventivně léky a do budoucna se domluvit na zákrok, který by mu měl s problémem pomoci. Kdyby však hodinky neuposlechl, o problému by pravděpodobně ještě nějakou dobu vůbec nevěděl a jakmile by se projevil, musel by jej začít řešit mnohem intenzivněji.