Už vám nic neuteče: Spouštíme notifikace přímo do iPhone!

Pokud máte iOS 16.4, můžete si od dnešního dne nechat posílat informace o nových článcích přímo do vašeho iPhone! Jednou z největších novinek iOS 16.4 je možnost zasílat notifikace z webových stránek přímo do telefonu. I přesto, že iOS 16.4 je prozatím v testovací fázi, víme že řada z vás již tuto verzi iOS používá. Připravili jsme proto již nyní možnsot, jak si můžete nechat notifikace z LsA zasílat přímo do svého iPhone. Apple systém notifikací pro iOS nastavil tak, že je nutné vytvořit webovou aplikaci, kterou si jednoduše uložíte do svého iPhone a přes ni poté dochází k přijímání notifikací. Jejich vzhled si samozřejmě můžete nastavit tak, jako u klasických notifikací.

Jsme si vědomi toho, že notifikace pro mobilní telefony jsou mnohem „intimnější“ záležitostí než notifikace na MacOS a proto v prvotním prvozu budeme limotvat počet odeslaných notifikací a budeme vám zasílat notifikace jen na ty nejdůležitější články. Již nyní však pracujeme na možnostech, pomocí kterých si sami určíte, kolik notifikací chcete denně dostávat, případně jakých kategorií se mají notifikace týkat. Pokud tedy chcete začít notifikace z LsA na iOs přijmat, stačí udělat následující

Přejděte na tento odkaz LsA Notifikace ze zařízení s iOS 16.4

Přidejte si výše uvedneou stránku stránku na plochu pomocí menu a Add to Home Screen

Spusťte aplikaci a zvolte možnost Odebírat notifikace

Povolte zasílání notifikací a je hotovo!

Aplikaci musíte mít ve svém iPhone dokud chcete notifikace odebírat. Pro jejich zrušení ji stačí otevřít a zvolit odhlásit odběr. Zobrazení notifikace si můžete nastavit stejně, jako u klasických notifikací v nastavení vašeho telefonu. Celý výše uvedený postup naleznete také v následující galerii. Pokud si nebudete s čímkoli vědět rady, napište prosím do diskuse pod tento článek. Mimochodem notifikace přímo do vašeho iOS zařízení od dnešního dne podporují všechny magazíny vydavatelství Text Factory.cz

Notifikace od iOS si můžete přidat přímo zde!