Levná a spolehlivá sluchátka s technologií potlačení hluku? Nepřehlédněte HIVE Pins 3 ANC

Komerční sdělení: Bezdrátová sluchátka mohou být prvotřídním pomocníkem pro každodenní život. S jejich pomocí se totiž můžete naplno ponořit do poslechu vaší oblíbené muziky či podcastů. O to lepší to je, pokud sluchátka disponují technologií pro potlačení okolního hluku (ANC), díky čemuž si můžete být jisti tím, že vás rozhodně nic rušit nebude. Problém ale může spočívat v tom, že takovéto modely nejsou zrovna nejlevnější. Pak jsou tady ale Niceboy HIVE Pins 3 ANC – prvotřídní True Wireless sluchátka s technologií ANC, které nyní pořídíte za naprosto bezkonkurenční cenu!

Niceboy HIVE Pins 3 ANC

Nyní se už pojďme podívat na to nejdůležitější aneb na samotný model Niceboy HIVE Pins 3 ANC. Jedná se totiž o stylová True Wireless sluchátka, která vás potěší svým vytříbeným zvukem, o nějž se starají 13mm měniče. Jak už jsme ale párkrát zmínili, zcela zásadní vychytávkou je přítomnost technologie pro potlačení okolního hluku Active Noise Cancellation. Nemusíte se tedy obávat, že by vás zvuky okolí jakkoliv vyrušovaly při poslechu vaší oblíbené muziky. Stejně tak nechybí ani režim Ambient pro přesný opak, který naopak zvuky z okolí přimíchá do přehrávané muziky. Díky tomu tak uslyšíte například okolní provoz, když se budete procházet městem.

Niceboy u tohoto modelu navíc vsadil na moderní bezdrátovou technologii Bluetooth 5.3, která se postará o stabilní přenos zvuku. Na své si navíc přijdou i hráči videoher. Pro ně je připraven speciální gaming mód pro ultrarychlý přenos zvuku bez zpoždění. Určitě také nesmíme zapomenout zmínit ani bezkonkurenční výdrž baterie. Sluchátka vám totiž nabídnou až 10 hodin poslechu či telefonování, což můžete v okamžiku prodloužit o dalších 30 hodin s využitím nabíjecího pouzdra. Díky rychlonabíjení pak sluchátka za pouhých 5 minut nabijete na dalších 90 minut.

Celé to pak báječně uzavírá pohodlné dotykové ovládání, funkce automatického párováním kvalitní mikrofony pro případné hands-free hovory či podpora hlasových asistentů Siri a Google Assistant. Stejně tak nechybí ani odolnost vůči potu a vodě dle stupně krytí IPX4. Důležitou roli hraje i mobilní aplikace Niceboy ION. S tou si totiž můžete přizpůsobit ekvalizér, zkontrolovat stav nabití či poslední známou polohu.

HIVE Pins 3 ANC zakoupíte za 1499 Kč zde