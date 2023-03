Kuo: Apple představí příští rok zbrusu nový HomePod s touto užitečnou vychytávkou

Fanoušci HomePodů si v příštím roce přijdou na své. Tvrdí to alespoň zdroje velmi dobře informovaného analytika Minga-Chi Kua, dle kterých pracuje Apple v současnosti na výrazně přepracovaném HomePodu s plánovaným uvedením právě v roce 2024. Jeho hlavní devízou by měla být hlubší integrace do chytré domácnosti, potažmo lepší propojení s Apple produkty jako takovými.

Kuovy zdroje tvrdí konkrétně to, že Apple chystá na příští rok HomePod se 7“ displejem na jeho horní či boční straně, který bude schopný zobrazovat spousty nejrůznějších informací počínaje těmi o přehrávané hudbě, přes stav domácnosti až třeba po venkovní počasí, kalendáře a tak podobně. Mělo by se tedy de facto jednat o jakýsi chytrý displej, o jehož přípravách v minulosti informoval i reportér Mark Gurman z Bloombergu, jehož zdroje jsou v současnosti snad těmi vůbec nejspolehlivějšími vůbec.

Kdy přesně nový HomePod dorazí sice Kuo zatím neví, nicméně vzhledem k tomu, že se bude jednat do jisté míry o zcela nový typ produktu, dá se očekávat jeho odhalení na některé z důležitějších Keynotes. Překvapivé by tedy nebylo jak WWDC, tak třeba i září, kde by mohl novinku Apple představit po boku iPhonů. Víceméně vyloučit lze nyní naopak představení skrze tiskovou zprávu, jelikož tu využívá Apple zpravidla jen pro oznámení menších produktových aktualizací, u kterých toho není potřeba příliš mnoho vyjasnit.

