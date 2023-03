Apple nepřímo potvrdil, že březnová Keynote nebude

Úterní představení nové barevné varianty pro iPhone 14 a 14 Plus není v širším kontextu pro jablíčkáře tak dobrou zprávou, jakou se mohlo zprvu zdát. Představením barev skrze tiskovou zprávu totiž de facto nepřímo potvrdil, že v březnu s Keynote nepočítá a na první konferenci si tak budeme muset počkat nejméně do dubna. Kdyby tomu totiž tak být nemělo, žlutou ukáže na ní.

Přestože si Apple v posledních letech představování novinek skrze tiskové zprávy vcelku oblíbil, stále platí, že pokud má možnost je ukázat na Keynote, učiní tak raději. Přesně proto se tak nestává, že by vydal v jednom týdnu tiskovou zprávu s odhalením produktu a v tom dalším pak pořádal Keynote, na které by se věnoval dalším novinkám. Zároveň můžeme s klidným srdcem říci, že zrovna nová barevná varianta pro iPhony je určitě věc hodna Keynote, respektive její části, jelikož i v loňském roce tomu tak bylo. Když totiž Apple 8. března 2022 pořádal svou první loňskou Keynote, na které ukázal Mac Studio se Studio Displayem, nedílnou součástí konference bylo i odhalení nové barevné varianty iPhonů 13 a 13 Pro, tedy konkrétně zelené. iPhony jsou totiž pro Apple zcela klíčový produkt a je proto naprosto jasné, že jej potřebuje odprezentovat co možná nejhonosněji, pokud tomu však alespoň trochu nahrává situace. To se ale nyní evidentně neděje a přesně proto musel sáhnout po strohé tiskové zprávě.

Pokud jste tedy čekali, že se v brzké době dočkáme rozeslání pozvánek na Keynote a tedy i představení nových produktů, měli byste v tomto směru své naděje krotit. S ohledem na nynější představení nové barvy je totiž březnová Keynote víceméně vyloučená a pokud se jí pak dočkáme v dubnu, počítali bychom spíše v jeho druhé polovině, ne-li na samotném konci. Ať tak či tak, před WWDC pravděpodobně proběhne, protože pokud chce na vývojářské konferenci Apple představit MacBooky Air s M3, nedávalo by příliš smysl, kdyby na téže akci ukázal poslední čip rodiny M2 ve formě M2 Ultra pro Mac Pro.