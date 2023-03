Brzký příchod 15“ MacBooku Air potvrzen dalším zdrojem

Jak se zdá, příchod 15″ MacBooku Air je již téměř za dveřmi. Podle generálního ředitele Display Supply Chain Consultants Rosse Younga, který má v souvislosti s displeji jablečných produktů opravdu velmi dobré informace, je na velmi dobré cestě, aby byl nový jablečný notebook uveden na trh v dubnu.

V minulém měsíci tento muž řekl, že dodavatelský řetězec Applu již zahájil výrobu zobrazovacích panelů pro nový MacBook Air. Tehdy Young dodal, že očekává uvedení na trh v dubnu, což nyní opět potvrzuje. Pokud má být tento MacBook uveden na trh v dubnu, mohlo by to znamenat, že se blíží první jablečná konference. Apple téměř každý rok oznamuje nové produkty v březnu. V roce 2021 ale udělal výjimku a první konference se konala v dubnu. Ve hře jsou tedy oba měsíce. Stávající 13″ MacBook Air s čipem M2 byl uveden na trh v červenci 2022 poté, co byl o měsíc dříve oznámen na WWDC. O chystaném MacBooku se toho, až na displej, příliš neví. Není tedy zřejmé, zda dostane čip M2, nebo čip M3. Spekulace se v tomto směru různí. Například Ming-Chi Kuo v minulém roce tvrdil, že 15″ MacBook (ne nutně Air) dorazí ve druhém čtvrtletí roku 2023 s čipy M2 a M2 Pro. S Rossem Youngem příliš nesouhlasí Mark Gurman, dle kterého budou 13″ i 15″ MacBooky Air uvedeny na trh až na přelomu jara a léta letošního roku.