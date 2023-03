Nejen nové MacBooky Air. Apple letos oživí i základní MacBook Pro

Zatímco MacBooky Air a high-endové modely Pro dávají bezesporu v portfoliu Applu smysl, nad přežíváním 13“ modelu Pro se mnozí jablíčkáři dlouhodobě pozastavují. Jedná se totiž o počítač s minimálním prodejním potenciálem, jelikož se výkonnostně i co do výdrže baterie jen nepatrně liší od řady Air, avšak je oproti ní dražší. Na high-endové modely Pro pak tento stroj ztrácí z hlediska výkonu, displeje či designu čím dál víc. Apple jej má však podle zdrojů portálu 9to5mac přesto v plánu opět oživit.

Zdroje 9to5mac tvrdí konkrétně to, že Apple letos stejně jako v loňském roce 13“ MacBook Pro oživí novým procesorem, tentokrát ve formě M3 s osmijádrovým CPU. Ten má tepat jen pro zajímavost i v nové generaci MacBooků Air, chystaném iMacu a do budoucna samozřejmě i v iPadech. Poměrně zarážející je však to, že se zde prý bude opět jednat de facto o jediný větší upgrade. Design a další hlavní aspekty stroje totiž zůstanou zachovány, kvůli čemuž se tak počítač opět nepodaří designově sjednotit se zbytkem MacBooků. Je proto otázkou, jak dlouho ještě bude v portfoliu Applu tímto stylem přežívat, což však možná zatím neví ani samotný výrobce. Je totiž dost dobře možné, že se chce skrze něj „jen“ zbavit“ dříve nakoupených komponentů pro tento stroj a bude jej tedy obnovovat zkrátka do té doby, než si vyčistí sklady.