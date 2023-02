Apple začal vyrábět 15″ MacBook Air

Příchod největšího MacBooku Air v dosavadní historii Applu se kvapem blíží. Po spoustě nejrůznějších úniků informací ohledně specifikací a termínu představení z předešlých dní se totiž nyní dozvídáme od dalších zdrojů to, že kalifornský gigant odstartoval jejich výrobu. Představení v nadcházejících měsících tak již nestojí v cestě zhola nic.

V současnosti by měla probíhat první fáze výroby, která má pomoci Applu a jeho dodavatelům nastavit veškeré potřebné procesy, aby byla následná hromadná výroba co možná nejefektivnější po všech směrech. Tato fáze bude pravděpodobně trvat jen pár týdnů, aby se mohla následně výroba rozjet naplno a Apple si tedy nemusel v dubnu, kdy má novinku světu odhalit, dělat starosti ohledně skladových zásob. Právě ty mu totiž v minulosti dělaly u celé řady produktů velké vrásky na čele. Naposledy například nezvládl vyrábět dostatečné množství iPhonů 14 Pro, které se kvůli tomu staly před Vánoci doslova nedostatkovým zbožím. V minulosti se však čekalo velmi dlouho třeba i na AirPods Pro 1. generace nebo třeba HomePody mini. Každé zbytečné čekání však stojí Apple nemalé peníze a tak je jasné, že je třeba tyto přešlapy co nejvíce eliminovat.

Start výroby 15″ MacBooků Air je pro fanoušky Applu dobrou zprávou nejen kvůli tomu, že se tento stroj opět o něco přiblížil, ale taktéž proto, že výroba s sebou zpravidla přináší nálož řady dalších úniků informací, které produkty poodhalí před jejich představením ještě více. Dá se proto očekávat, že se v nadcházejících dnech dočkáme záplavy spousty detailů, díky kterým se s chystanou novinkou seznámíme blíže již nyní.