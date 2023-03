Mercedes: Plně autonomní vozidla budou mít zákazníci do roku 2030

Pokud máte některý z prémiových vozů, které se dnes dají běžně koupit a připlatili jste si za něco jako je iDrive Profesionál nebo ekvivalent u ostatních automobilek, pak máte také částečné autonomní řízení. I ta nejlepší auta na světě mají nyní autonomní řízení na úrovni 2. stupňě z 5 možných. Například BMW se v letošním roce chystá u své řady 7 přidat level 3, co se autonomního řízení týká. V podstatě každý jeden level z oněch pěti mluví o tom, co vše dokáže vůz bez toho, anži by bylo nutné provádět nějaký zásah řidiče. Pokud váš vůz dokáže automaticky zatáčet, přidávat, brzdit nebo reagovat například na to, že dáte páčku směrového světla na jednu nebo na druhou stranu, případně zastavit před překážkou, pak máte autonomní řízení 2. stupně.

V současné době je jediným vozem na světě, který má certifikaci autonomního řízení 3. stupně Mercedes-Benz EQS a Mercedes Benz S. I tak budou mít možnost uživatelé používat tyto systémy třetího stupně až od roku 2024. Třetí stupeň samořízení vozidla v podstatě znamená, že vůz dokáže řídit zcela sám z bodu A do bodu B, ovšem v některých náročných situacích může vyžadovat asistenci řidiče. Level 4 je pak samořízení na takové úrovni, kdy se zásah řidiče již v podstatě nevyžaduje a vyžadovat jej vůz může pouze v extrémně náročné situaci. Při pátém a posledním stupní autonomního řízení pak není již od řidiče možné očekávat nebo vyžadovat zásah za žádných okolností.

A právě Mercedes se nyní nechal slyšet, že se úrovně 4 dočkáme ještě do roku 2030. Konkrétně to uvedl technologický ředitel společnosti Mercedes Markus Schäfer. Ten řekl pro magazín Automotive News, že autonomní řízení 4. úrovně je reálné do roku 2030 a Mercedes s ním počítá. Dokonce se pak má jednat o vozy, které budou mít přímo zákazníci doma, tedy nebude se jednat o žádné speciální taxíky které zvládají jízdu jen po předem definované trase, ale o klasický vůz, do kterého nastoupíte, řeknete, kam chcete jet a vůz vás na dané místo odveze.

Jak jsme již uvedli výše, level autonomního řízení 4 a 5 se liší v zásadě pouze tím, že při extrémních, například povětrnostních nebo jiných podmínkách je nutné převzít kontrolu nad vozidlem, v případě levelu 5 je pak vůz schopen zvládnout jakoukoli situaci. Jakmile se tedy dostaneme na level 4, budou nás auto vozit sama, bez toho, aniž bychom museli řídit.