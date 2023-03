Do iPhonu se půjde brzy přihlásit dvěma Apple ID zároveň, má to ale háček

V současnosti platí, že do každého iPhonu se lze přihlásit jen jedním Apple ID současně. To se však s příchodem iOS 16.4 a iPadOS 16.4 podle všeho změní. Ve včera vydané třetí betě iOS 16.4 totiž přibyla možnost přihlášení se přes druhé Apple ID, avšak s poměrně velkým háčkem. Druhé Apple ID jde do telefonu přidat jen pro účely beta testování kvůli snadnějšímu přijímání updatů. Nepočítejte tedy s tím, že by šlo iPhone využívat tak, že by v něm bylo více uživatelských účtů pro více osob, jak to lze udělat třeba na počítačích.

Prvními betami iOS 16.4 dal Apple jasně najevo, že končí s tolerováním sdílení konfiguračních vývojářských profilů, které jablíčkáři ve velkém využívali ke stahování vývojářských beta verzí. Profily se totiž rozhodl zrušit a namísto toho zavést novinku ve formě nutnosti stažení vývojářské bety po přihlášení se na daném zařízení k Apple ID, se kterým je spárován vývojářský účet. Háček však byl doposud v tom, že mnozí vývojáři mají osobní Apple ID a pro účely vývoje využívají Apple ID samostatné, což by pro ně znamenalo problém, protože by se při přihlášení na osobní Apple ID k betám již zkrátka nedostali. Apple se proto rozhodl do aktualizačního rozhraní nasadit možnost přihlášení se ke druhému Apple ID, aby tak bylo možné stahovat vývojářské bety i na iPhony a iPady, ve kterých je uživatel primárně přihlášený přes osobní Apple ID (nebo zkrátka Apple ID, se kterým nemá spárovaný vývojářský účet).

Ze strany Applu se sice jedná o relativně drobný upgrade, nicméně pro vývojáře s vícero Apple ID jde o velmi významný krok, díky kterému pro ně bude stahování vývojářský bet prakticky stejně snadné jako tomu bylo doposud. I přesto se však Applu podaří udržet nelegální stahování vývojářský beta verzí na uzdě, protože si lze jen stěží představit, že bude po vydání vývojářských bet po internetu kolovat ve velkém login k účtu, na kterém musel někdo zaplatit vývojářský poplatek vycházející na 99 dolarů ročně.