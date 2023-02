Apple se naštval. iOS 17 nedovolí většině z vás nainstalovat hned po jeho představení

V posledních letech se stalo již jakousi tradicí, že po představení nové verze operačních systémů Applu v čele s iOS začnou po internetu kolovat vývojářské profily, které umožňují stahování vývojářských beta verzí těchto systémů. Tato věc je však zcela proti zásadám vývojářského programu Applu a nelze se proto divit tomu, že se ten snaží s podobným obcházením jeho pravidel bojovat. Po nedávném vypnutí řady serverů, které ke stažení vývojářské profily nabízely, proto nyní nasazuje další, o poznání silnější, kalibr.

V iOS 16.4 a iPadOS 16.4 upravil kalifornský gigant mírně aktualizační rozhraní a to konkrétně tak, že do něj přidal možnost povolení instalace vývojářských a veřejných bet. Na tom by nebylo nic až tak hrozného, kdyby ovšem coby součást této novinky na vývojářském portálu neoznámil, že v budoucích verzích svých systémů počítá s tím, že vývojářské konfigurační profily již nebudou udělovat k beta testování přístup. Jediná cesta k vývojářským betám by pak měla být přes Apple ID, které bude propojeno se zaplaceným vývojářským účtem. Jinými slovy, abyste se v budoucnu k vývojářským betám dostali, museli byste se odhlásit od svého Apple ID a přihlásit se na cizí Apple ID se zaplaceným účtem, což je samozřejmě nesmysl.

Apple tak ve výsledku touto novinkou zcela určitě konečně docílí toho, že vývojářské bety budou skutečně jen pro vývojáře a ti uživatelé, kteří si budou chtít systémy přeci jen vyzkoušet s předstihem, budou využívat skutečně jen veřejné bety, které si budou moci instalovat už bez omezení na Apple ID. Zapomeňte tedy na to, že až v červnu Apple na WWDC představí iOS 17, vy si jej budete moci už tentýž večer na iPhonu vyzkoušet, aniž byste měli přístup k vývojářskému účtu.