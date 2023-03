CarKey v iPhonech a Apple Watch začne v budoucnu fungovat jinak

Je tomu již pěkných pár let, co Apple představil funkci CarKey, která umožňuje nahrát do Wallet v iPhonu či Apple Watch bezkontaktní klíče od auta a to následně právě přes iPhone či Apple Watch jednoduše odemykat. Takto uložené klíče ve Wallet však lze i jednoduše sdílet s okolím přes iMessage a dokonce u nich nastavovat dobu platnosti tak, aby byly při sdílení v případě nutnosti jen tak dlouho funkční, jak je potřeba. A jak se zdá, nyní Apple po letech usoudil, že je čas na další upgrade.

V kódu včera vydané bety iOS 16.4 se objevuje náznak toho, že se Apple chystá funkčnost CarKey pozměnit. V současnosti využívá tato technologie NFC i UWB, ale v budoucnu dle všeho od NFC upustí a bude založena jen na ultraširokopásmové technologii. Ta je totiž oproti NFC bezpečnější a i citlivější, což by mělo celkovou využitelnost této technologie mírně zlepšit. Hlavním důvodem upuštění od NFC je však pravděpodobně to, že když Apple s CarKey přišel, psal se rok 2020 a produktů s UWB, tedy čipem U1, měl ve své nabídce stále relativně málo. Nyní je však již situace s uživatelskou základnou čipu U1 zcela jiná a Apple si tak může dovolit s CarKey plně přejít na něj. Jak rychle se zavedení této novinky dočkáme lze nicméně v tuto chvíli jen stěží předpovídat. Je totiž klidně možné, že se tak ještě v iOS 16.4 nestane.