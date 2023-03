Nové iPhony 14 (Pro) dorazí možná už dnes

Pokud vás Apple v loňské roce neoslovil žádnou z barevných variant iPhonů 14 (Pro), zřejmě již dnes se pokusí o reparát. Dva na sobě nezávislé zdroje totiž potvrdily, že je představení nové barvy či barev iPhonů 14 (Pro) za dveřmi, přičemž jeden dokonce tvrdí, že se tak stane dnes. Je tedy na co se těšit.

S prvním potvrzením přišel před pár hodinami velmi dobře informovaný reportér Mark Gurman z Bloombergu, jehož zdroje mu prozradily, že představení nové barevné varianty iPhonu 14 je bezprostředně za dveřmi. Na tyto informace navázaly později zdroje portálu AppleTrack, které zjistily dokonce to, že má Apple na dnešní den naplánováno setkání se zástupci médií, na kterých by jim chtěl novou barvu iPhonů naživo ukázat i s pár novými odstíny originálních krytů. A jelikož tyto akce pořádá vždy v den představení daného produktu, zda se být velmi pravděpodobné, že se dnes nové barvy iPhonů 14 (Pro) ukáží.

V tuto chvíli je bohužel potvrzena jen žlutá pro iPhone 14 a 14 Plus, avšak s tím, že jiný odstín žluté může prý dorazit i na řadu 14 Pro a 14 Pro Max. Ta je sice v současnosti k dispozici ve zlaté, nicméně kdyby Apple novou barvu situoval například více do béžové, určitě by nebyl problém prodávat vedle sebe dva relativně blízké odstíny – tím spíš, když to už nyní ve výsledku dělá s černou a tmavě fialovou.