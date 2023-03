Drsná realita, jak vzniká iPhone: Podívejte se na zajímavý český dokument!

Videí o Applu bychom našli na YouTube mraky, když však nepočítáme nějaké ty recenze nebo rádoby poučné reels, pak toho minimálně v ČR příliš nezbývá. O to vzácnější je pak minidokument s názvem Drsná realita, jak vzniká iPhone než se vám dostane do kapsy, který se objevil na kanálu autora, jenž si říká Segment. Za méně než 24 hodin od vydání dosáhlo video více než 40 000 přehrání a 4 tisíc lajků, což svědčí o tom, že nejsme jediní, kdo si myslí, že stojí za zhlédnutí. Ostatně, podívejte se sami na to, jak vzniká iPhone.