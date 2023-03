Apple chystá obdobu Drive to Survive

Na Apple TV+ se chystá opravdu zajímavý kousek. Není tajemstvím, že Apple má dohodu s MLS, která zahrnuje streamování zápasů na dalších 10 let. A jak se zdá, z dohody mezi fotbalovou Major League Soccer se zkusí vytěžit maximum. Podle vedení ligy je v plánu daleko více než jen streamování zápasů. V jednom z rozhovorů komisař MLS Don Garber poukázal na to, že existuje partnerství s Box to Box Productions na vytvoření dokumentárního seriálu.

Box to Box je známá díky veleoblíbenému seriálu Drive to Survive, který dává divákům nahlédnout do útrob stájí F1 (nedávno vyšla již pátá série). V poslední době jsme také mohli z dílny této společnosti vidět dokumentární seriál Full Swing z prostředí golfu, který se dle ohlasů povedl také. Komisař pro MLS řekl, že natáčení dokumentu může být testem pro týmy MLS. Prý ale může diváky ujistit, že všechny týmy jsou schopny přinést inovativní a originální obsah. Ačkoli komisař vlastně potvrdil, že seriály dorazí, ohledně detailů dohody byl velmi zdrženlivý. Nutno říct, že konkurence je v této oblasti opravdu vysoká. Netflix například před lety přišel s velmi dobře zpracovaným fotbalovým dokumentem Sunderland Till I Die. Nelze také nezmínit seriál All Or Nothing od Amazonu, který přinesl skvělé seriály z prostředí Arsenalu, Tottenhamu, Manchesteru City, Juventusu nebo brazilského národního týmu. Neskromně coby fotbalový fanoušek mohu už nyní říct, že případný dokument o LA Galaxy, Interu Miami nebo Portlandu Timbers mě nechává chladným. Třeba se ale pletu.