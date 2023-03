Apple to neuhlídal! Jedno z hlavních vylepšení iPhonů 15 Pro prozradila uniklá fotka

S úniky informací okolo nové generace iPhonů se v poslední době roztrhl pytel. Kromě nedávno uniklých schémat iPhonů 15 a 15 Pro totiž vypluly na světlo světa před pár desítkami minut i snímky digitizéru pro iPhony 15 a dokonce i iPhony 15 Pro. A u řady Pro snímek odhaluje značné zúžení bočních rámečků, díky čemuž se tak displej „rozlije“ ještě více ke krajům telefonu a ten tak bude rázem vypadat moderněji. Na rozdíl ve tloušťce rámečků pro iPhony 14 Pro a 15 Pro se můžete podívat na jednom ze snímků v galerii níže.

Rámeček iPhonu 14 Pro vs. iPhonu 15 Pro iPhone 15 PRo render.jpg iPhone-15-Pro-Front-Glass-Panel-Leak Fotka iPhone 15 PRo.jpg Fotografie iPhone 15 PRo iPhone 15 Pro.jpg render iphone 15 Pro.jpg Vstoupit do galerie

Apple se měl podle dostupných informací pro nasazení užších rámečků kolem displeje iPhonu rozhodnout z velké části kvůli skvělým ohlasům na poslední dvě generace Apple Watch, které právě tento upgrade přinesly. Mnozí jablíčkáři totiž přešli na tyto hodinky právě kvůli jejich vylepšenému designu s užšími rámečky a to i přesto, že jim jejich starší modely poskytovaly plný komfort. Je tedy pravděpodobné, že si chce Apple nasazením tohoto prvku zajistit taktéž skvělý odbyt. Nebude to však jen displej, kterým bude iPhone 15 pro schopný zaujmout. Počítá se u něj totiž třeba také s nasazením 3nm procesorů s meziročně výrazně vyšším výkonem, ale taktéž nižší energetickou spotřebou, lepším fotoaparátem a tak podobně. Je tedy rozhodně na co se těšit.