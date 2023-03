5 užitečných aplikací pro iPhone, o kterých jste možná nevěděli

Ausum je velmi zajímavá bezplatná aplikace, která dovede převést články, blogové příspěvky a newslettery od předních světových vydavatelů a dalších zdrojů do krátkých zvukových shrnutí. Získáte tak nejdůležitější informace, které si následně můžete poslechnout kdekoliv a kdykoliv. Bezplatná verze Ausum nabízí osobní doporučení, textové verze nahrávek a další skvělé funkce.

Ještě jste nenašli tu pravou aplikaci pro ukládání věrnostních kartiček a dalších podobných položek? Vyzkoušejte Loyalty Card Wallet. Tato aplikace umožňuje naskenovat a uložit do iPhonu jakoukoli fyzickou kartu nebo průkazku s čárovým kódem či QR kódem. Do aplikace Barcodes můžete uložit jakýkoliv typ karty nebo průkazu, včetně věrnostních karet nebo karet na odměny, přístupových karet, členských karet, cestovních průkazů a dalších.

Off

Off je velmi užitečná iOS aplikace, s jejíž pomocí můžete na dálku ovládat Mac nebo jiný počítač z libovolného místa a vypnout, restartovat, zamknout nebo dokonce zapnout počítač. Off nabízí plnou integraci se Zkratkami i se samotnou Siri, takže ji můžete hravě ovládat i hlasem. Nabízí také verzi pro Apple Watch. Pro používání Off na iPhonu je zapotřebí stáhnout také příslušnou aplikaci pro počítač, který budete chtít ovládat na dálku.

Aplikaci Off stáhnete zde.