TikTok: 3 nejpalčivější otázky a odpovědi na ně

Možná není kontroverznější sociální síť než TikTok. Jedni na něj nedají dopustit, druzí mu nemohou přijít na jméno. Proč? Někteří mají za to, že jde stále o platformu pro děti, kdy mnozí mají stále v hlavě nesmírně trapná videa Music.ly, tedy předchůdce TikToku. Jiným vadí navázaní na Čínu. Tak či onak, TikTok je nesmírně populární a relevantní sociální sítí. Kritiku vnímají i v TikToku. Možná i proto se mluvčí platformy v rozhovoru pro BBC zodpovědět na trojici palčivých otázek: Shromažďování „nadměrného“ množství uživatelských dat, zapojení čínské komunistické strany a obvinění, že aplikace je ve skutečnosti konstruktem na vymývání mozků.

K shromažďování dat mluvčí řekl, že je naprosto v souladu s průmyslovými praktikami. Kritici často hovoří o nadměrném shromažďování dat, přičemž jako důkaz je předkládána zpráva australské kybernetické bezpečnosti, která byla zveřejněna v červnu 2022. Výzkumníci studovali zdrojový kód aplikace a oznámili, že aplikace provádí nadměrný sběr dat, a to včetně polohy, údajů o zařízení a dalších nainstalovaných aplikacích. Georgia Institute of Technology v lednu tohoto roku dodal, že většina ostatních sociálních médií a mobilních aplikací dělá totéž.

Čína

K možnému napojení na čínskou vládu mluvčí uvádí, že jde o společnost plně nezávislou a data by čínské vládě nebyla poskytnuta ani za předpokladu, že by o ně požádala. Problém kritiků s TikTokem je ten, že jej vlastní technologický gigant ByteDance sídlící v Pekingu, díky čemuž je jedinečný jako neamerická mainstreamová aplikace. Například Facebook, Instagram, Snapchat a YouTube shromažďují podobné množství dat, ale všechno to jsou společnosti založené v USA.

Od roku 2020 se vedoucí pracovníci TikToku opakovaně pokoušeli lidi ujistit, že čínští zaměstnanci nemají přístup k datům „nečínských“ uživatelů. V prosinci však ByteDance přiznalo, že několik jejích zaměstnanců sídlících v Pekingu mělo přístup k datům nejméně dvou amerických novinářů a „malého počtu“ dalších, aby mohli sledovat jejich umístění a zkontrolovat, zda se setkávají se zaměstnanci TikToku podezřelými z úniku informací. Mluvčí TikTok říká, že zaměstnanci, kteří měli přístup k datům, byli v prosinci propuštěni. Firma trvá na tom, že uživatelská data jsou uchovávána v USA a Singapuru a nikdy nebyla uložena v Číně. Dále tvrdí, že vytváří datová úložiště i jinde, například v Irsku, kde plánuje zpracovávat všechna data Spojeného království a EU do roku 2024.