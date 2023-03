Jaké jsou ty nejlepší víkendové destinace pro rok 2023?

Tisková zpráva: Jste velkým fanouškem cestování a krátkých městských výletů? V tom případě jste tu správně. Ať už se snažíte s minimem času vidět a objevit v novém městě co nejvíc, nebo si jen rádi přes víkend sednete do kavárny v jiném městě a sledujete lokální život, máme pro vás dobrou zprávu. Seznam měst, kam si můžete levně zaletět na víkendový výlet, se totiž pořád rozšiřuje. Zde jsou ta nejlepší místa, která letos jednoduše musíte navštívit.

Oddechněte si v islandské přírodě

Ne, nejsme blázni, a ano, myslíme to vážně. I když se vám myšlenka, že byste měli letět na Island na pouhé 2-3 dni může zdát naprosto šílená, pravděpodobně neexistuje lepší nápad, jak strávit jeden z vašich jarních víkendů. Reykjavík je malé město a dalo by se snadno prozkoumat za jeden den. Jeho návštěva vám ale nepochybně umožní prozkoumat i některé z nejlepších a nejkrásnějších islandských památek, které se nachází v blízkosti města.

V letním období zde můžete zažít půlnoční slunce, které je samo o sobě důvodem k návštěvě, ale je to také optimální čas ke koupání v některém z mnoha venkovních bazénů. Udělejte si proto výlet kolem Zlatého okruhu či do Modré laguny – garantujeme vám, že to všechno přes jeden víkend stíháte!

Víkend plný romantiky a umění v Paříži

Paříž, město lásky a mekka milovníků umění, je jedním z nejelegantnějších míst na Zemi. Kdo tam byl, pochopí. Paříž se pyšní architektonickými ikonami, jako je Eiffelova věž, Notre Dame nebo Arc de Triomphe. Ať už sem přijdete nakupovat, jíst, toulat se nebo chodit z muzea do muzea, nikde není tak krásně, jako v Paříži (a to bez ohledu na roční období). Mezi nejvýznamnější muzea patří Musee D’Orsay a Louvre, nesmíte si ale nechat ujít ani promenádu Champ Elysees nebo novou pařížskou čtvrť La Défense. Nedaleko Paříže jsou také zahrady Monet, palác ve Versailles a samozřejmě Disneyland Paris, které jsou ideální na jednodenní výlet.

Pokud plánujete víkend nebo delší dobu v Paříži, právě teď je na to zcela ideální období. Mimo sezónu totiž letenky Paříž – Praha seženete za pouhých pár stovek. Navíc, pokud budete letenky hledat přes vyhledávače, můžete si s letem rovnou zarezervovat i váš hotel a vstupenky – ušetříte si tím spoustu času a peněz!

Young woman tourist standing back with french flag enjoying view on the Eiffel tower in Paris

Projeďte se historickou tramvají v Lisabonu

Hlavní město Portugalska, které je známé svými barevnými historickými tramvajemi a pobřežními kopci lemovanými pastelovými domy, nabízí spoustu možností pro odpočinkovou dovolenou ve městě. Protančete celou noc v jednom z jeho tradičních hudebních domů „Fado“, prozkoumejte designové obchody nebo se pokochejte velkolepými historickými památkami a výhledy na moře, zejména na starobylý hrad São Jorge na vrcholu útesu. Lisabon je také obdařen řadou nedalekých písečných pláží, z nichž většina je vzdálená jen kousek vlakem, včetně surfařské pláže Carcavelos a pláže Tamariz, která je oblíbená pro své klidné vody.

Po stopách švédských detektivek (a kuliček) v Göteborgu

Pokud je Švédsko na vašem seznamu přání, není na co čekat. Navzdory své přímořské poloze je Göteborg známý jako zelené město. Má množství zelených ploch, parků a díky své práci na udržitelnosti se stalo jedním z předních evropských měst v této oblasti. Naleznete zde například elektrickou městskou hromadnou dopravu, ale také spoustu udržitelných staveb. Göteborg je příjemné město známé svým přátelským přímořským kouzlem, stejně jako skvělým jídlem a řemeslným pivem. Milovníci vzrušení by také mohli vyzkoušet mnoho atrakcí a horských drah v největším skandinávském zábavním parku – Liseberg, jehož atrakce jsou poháněny větrnou energií.

Objevte exotickou Dubaj

Pokud jde o Dubaj letenky jsou stále dostupnější. I proto se tato destinace stává oblíbenější mezi novými i ostřílenými cestovateli. Mnoho lidí si myslí, že Dubaj, jeden z hotspotů SAE (Spojené arabské emiráty), je tím posledním místem na zemi, kam by měli cestovat. Přesto je v tomto městě něco magnetického, co vás k němu nevyhnutelně přitáhne. Krásné, lesklé mrakodrapy, nejmodernější budovy a krásné pláže a písečné duny. Ale také dobré jídlo, báječné možnosti all-inclusive ubytování, nákupy v Dubai Mall a adrenalinové zážitky – to vše dělá z Dubaje fantastickou turistickou destinaci.

View of various skyscrapers in Dubai Marina.

Prozkoumejte architekturu Ázerbájdžánu

Na pobřeží Kaspického moře se v Baku v Ázerbájdžánu starý Sovětský svaz setkává s Dubají. Toto nejníže položené hlavní město na světě, 100 stop pod hladinou oceánu, je hluboce zajímavé místo, které kombinuje fascinující Staré město a dramatickou novou architekturu. V Baku se nachází nejstarší šíitská mešita Bibi Heybet, která stála na svém místě na vrcholu útesu od 13. do 20. století, kdy byla zbořena, aby uvolnila místo pro novou dálnici vinoucí se jižně od města. V roce 1998 ale postavili novou, stejnou mešitu, po které se dnes můžete volně potulovat. Poté se pokochejte nádherným výhledem na kaspické pobřeží přímo z miradoru.

Díky ropnému bohatství Ázerbájdžánu je zde spousta nových luxusních hotelů. Ideální poloha je ale mezi hradbami Starého Města – kromě charakteristického ubytování zde najdete také klid od neustále hučícího ruchu venku.