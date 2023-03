Apple má starost o vaši hmotnost, k hubnutí vás chce motivovat skenování celého těla

Společnost Apple se dlouhodobě nijak netají svou péčí o zdraví a fyzickou kondici svých zákazníků. Ostatně – zdravý zákazník rovná se déle žijící a tím pádem také i déle platící zákazník. Nedílnou součástí péče o zdraví je pohyb a strava, a s tím souvisí také udržování zdravé váhy. Pro účely příslušné analýzy si Apple nechal registrovat zajímavý patent.

Společnost Apple se kromě Touch ID a Face ID zaměřuje na budoucí systém, v jehož rámc bude možné skenovat celé tělo uživatele za účelem potvrzení totožnosti a analýzy zdravotního stavu. Patent nese název „Elektronická zařízení s obvody pro analýzu tělesné konstituce“, a popisuje zařízení typu iPhone se schopnostmi provádět příslušné skenování a následně v závislosti na výsledcích poskytovat „cílený obsah“, který je „přínosem pro uživatele“. Velmi zjednodušeně by se dalo říci, že pokud přiberete, iPhone vám to bez servítek oznámí.

Skenování celého těla má samozřejmě i jiný potenciál využití než v oblasti sledování tělesných proporcí – dá se využít například pro účely ověřování. Patent popisuje, že snímání je možné provést doslova od hlavy až k patě, a téměř ze všech stran. „Obrazová data mohou být také zachycena v sekvenci snímků, například z videozáznamu pořízeného během dýchání a/nebo pohybu subjektu,“ stojí dále v popisu patentu. „Protože tělesný tuk má tendenci se ukládat v určitých tukových kapsách, například v oblastech na tvářích a krku, mohou tyto oblasti více vypovídat o složení těla než jiné oblasti,“ říká dále v této souvislosti společnost Apple. Podle Applu by navíc data ze skenování mohla být se souhlasem uživatelů shromažďována a využívána pro nejrůznější statistické a výzkumné účely.

Jak už to u patentových přihlášek bývá, text se snaží pokrýt co nejširší škálu použití a zároveň se neváže na příliš mnoho konkrétních příkladů. Účelem patentové přihlášky je popsat, jak lze něčeho dosáhnout, nikoli co má firma skutečně v plánu s výsledkem následně dělat. Nechme se tedy překvapit, jak a zda vůbec Apple tento pozoruhodný patent uplatní v praxi.