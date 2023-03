Apple zavřel kvůli bezpečnosti zákazníků jeden ze svých Apple Storů

Bezpečnost zákazníků nade vše. Tak přesně tímto heslem se nyní rozhodl řídit Apple u jednoho ze svých obchodů v USA. Poté, co se v jeho okolí několikrát odehrála náhodná střelba, se jej totiž raději rozhodl preventivně uzavřít, aby tím nevystavoval své zaměstnance, ale hlavně pak zákazníky nebezpečí.

Kalifornský gigant se rozhodl uzavřít konkrétně obchod v Charlotte v Severní Karolíně. Právě v jeho blízkosti se totiž v posledních dnech několik střeleb odehrálo, což kalifornského giganta dle jeho slov znepokojilo natolik, že se rozhodl z preventivních důvodů celou záležitost vyřešit poměrně striktně. Jedním dechem je nicméně třeba dodat, že v blízkosti Apple Storu v Charlotte se již připravuje nový obchod, který měl starou pobočku později nahradit. S trochou nadsázky se tak dá říci, že Apple nyní jen dříve usmrtí to, co měl v plánu beztak zavřít v relativně dohledné budoucnosti. Zaměstnanci, kteří ze dne na den přišli o své působiště, pak budou dle slov Applu „převeleni“ pro práci v Online Storu, popřípadě v dalších Apple Storech v okolí. Nikdo by tedy neměl přijít o práci, což je zejména v dnešní době rozhodně pozitivní.