Apple prozradil, jak vnímá jednu z nejkritizovanějších vlastností Apple Watch

Chytré hodinky Apple Watch z dílny cupertinské společnosti prošly od doby představení první generace úctyhodným vývojem. V rámci tohoto vývoje se Apple Watch dočkaly celé řady nejrůznějších nových funkcí a vylepšení, po jedné podstatné vlastnosti ale uživatelé marně volají dodnes.

Apple si je stejně jako uživatelé vědom toho, že po stránce výdrže baterie mají Apple Watch ještě hodně co zlepšovat. Potvrdil to i viceprezident společnosti Apple pro celosvětový produktový marketing Bob Borchers v nedávném rozhovoru pro deník India Today. Příliš malá výdrž baterie chytrých jablečných hodinek je opakovaně terčem uživatelských stížností. Uživatelé často poukazují na to, že Garmin u svých hodinek dokáže zajistit nesrovnatelně vyšší výdrž baterie.

Borchers v této souvislosti v rozhovoru pro India Today uvedl, že jde o vyvažování mezi funkcemi a výdrží baterie. Podle Borcherse jsou Apple Watch skvělým nástrojem pro sledování zdravotního stavu, kromě vylepšování příslušných funkcí si ale bezesporu zaslouží také větší výdrž baterie. Apple proto podle Borcherse zkoumá, jak dosáhnout nejlepšího způsobení vyvážení obojího. Borchers bohužel v rozhovoru neprozradil, jak daleko je Apple s vylepšováním výdrže baterie Apple Watch, poukázal ale na to, že jedním ze způsobů, jak tento problém alespoň částečně vyřešit, je využití rychlého nabíjení:„Díky rychlému nabíjení můžete získat 80 % kapacity baterie za 45 až 45 minut. A to je vlastně trend, který začínáme pozorovat u stále většího počtu našich zákazníků,“ uvedl.