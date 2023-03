TOP 5 nejlepší party reproduktory: Jak se postarat o nezapomenutelnou party

Komerční sdělení: Správná party se neobejde bez nálože kvalitní hudby. Z tohoto pohledu jsou tedy zcela klíčové pořádné reproduktory, které dokážou hravě ozvučit nejen interiér, ale například i venkovní sešlosti. Jenže jaký reproduktor pro tyto účely zvolit, jaké jsou možnosti a na co si dát pozor? Samozřejmě největší pozornost je při výběru věnována celkovému výkonu. U něj to však končit nemusí. Pojďme si proto společně posvítit na TOP 5 nejlepších party reproduktorů, které jsou momentálně k dispozici. Jednotlivé produkty jsou seřazeny od nejlevnějších, až po ty vůbec nejlepší.

JBL PartyBox Encore Essential

Skvělou volbou je JBL PartyBox Encore Essential. Jedná se o povedený party reproduktor, který jasně dominuje v poměru cena/výkon. Konkrétně se tedy jedná o přenosný party reproduktor s celkovým výkonem až 100 W a zabudovanou dynamickou světelnou show. Konkrétně vsází na kvalitní zvuk JBL Original Pro Sound, což jde ruku v ruce se zmiňovanými světelnými efekty, které se dokážou synchronizovat s rytmem právě přehrávané muziky. Přestože se jedná o poměrně výkonný model, tak i přesto je vcelku snadno přenositelný. Váží totiž pouhých 5,9 kg a navíc na horní straně nabízí úchytku.

JBL PartyBox Encore Essential tak s sebou můžete vzít na jakoukoliv sešlost. Ještě k tomu se navíc pyšní výdrží baterie dosahující až 6 hodin a odolností vůči postříkání dle stupně krytí IPX4. Určitě také nesmíme zapomenout zmínit vstup pro kabelový mikrofon, možnost spárování více modelů či kompletní ovládání prostřednictvím mobilní aplikace PartyBox. Na druhou stranu bychom však našli i jednu důležitou limitaci související s výkonem a výdrží baterie. Pokud byste chtěli využít plný potenciál tohoto modelu, pak je nutné, abyste jej zapojili do elektrické sítě. Slabší baterie totiž nedokáže zpřístupnit plný 100W výkon.

JBL PartyBox Encore Essential zakoupíte za 5490 Kč zde

JBL PartyBox Encore

Zalíbil se vám zmiňovaný reproduktor, ale naopak potřebujete model, který nabídne plný potenciál i při napájení z baterie? Pokud ano, pak je odpovědí JBL PartyBox Encore. Jak už samotný název napovídá, jedná se o prakticky stejný model s několika poměrně důležitými rozdíly. Stejně tak tedy nabízí 100W výkon se zvukem JBL Original Pro Sound. Zásadní změnou však je, že vám plný potenciál nabídne i bez připojení do elektrické sítě. Jasně vede i z hlediska baterie, která na jedno nabití nabídne až 10 hodin přehrávání. Nemusíte se tedy obávat, že by vám vybitá baterie přerušila vaší party.

Součástí balení je také digitální bezdrátový mikrofon, díky němuž si můžete dopřát například karaoke večer s vašimi přáteli. Bohužel na druhou stranu chybí 6,3mm jack pro případné připojení mikrofonu či hudebního nástroje. V dalších ohledech se už reproduktory neliší. I JBL PartyBox Encore tedy nabídne odolnost vůči postříkání dle IPX4, dynamickou světelnou show reagující na rytmus hudby, možnost spárování více kompatibilních reproduktorů či ovládání prostřednictvím mobilní aplikace PartyBox. Pokud vás zajímá detailní srovnání těchto modelů, najdete jej v níže přiloženém článku.

JBL PartyBox Encore zakoupíte za 8990 Kč zde

JBL PartyBox 110

Pokud byste vaše akce rádi povznesli na zbrusu novou úroveň, pak byste rozhodně neměli přehlédnout JBL PartyBox 110. Tento reproduktor si vás dokáže získat svým vytříbeným zvukem JBL Original Pro Sound s výkonem skvělých 160 W. Samozřejmě nechybí ani dynamická světelná show reagující na rytmus přehrávané hudby či odolnost vůči postříkání dle krytí IPX4. Za zmínku také rozhodně stojí i výdrž baterie. Ta se totiž na jedno nabití postará o až 12 hodin přehrávání. Nouzi o nálož muziky mít rozhodně nebudete.

Podobně jako zmiňovaný JBL PartyBox Encore Essential, tak i v případě JBL PartyBox 110 najdeme 6,3mm jack konektor, do kterého lze připojit například mikrofon či hudební nástroj. Přímo doma si tak můžete dopřát nezapomenutelnou karaoke party, nebo si zahrát například na kytaru. Stejně tak nechybí možnost propojení více kompatibilních reproduktorů pro mnohonásobnou porci hudby či kompletní ovládání reproduktoru prostřednictvím mobilní aplikace PartyBox.

JBL PartyBox 110 zakoupíte za 9990 Kč zde

JBL PartyBox 310

Nyní už se dostáváme k těm nejlepším party reproduktorům, jaké si můžete pořídit. Pokud je pro vás klíčový nejen výkon, ale zejména kvalita zvuku, zbystřete. V takovém případě se jako skvělý kandidát jeví JBL PartyBox 310, který nabízí výkon 240 W v kombinaci s vytříbeným zvukem JBL Pro Sound. Reproduktor také jasně dominuje svou silnou baterií, díky které na jedno nabití vydrží hrát až 18 hodin. V kombinaci s dynamickou světelnou show tak můžete doslova rozzářit celou noc a pokračovat klidně další den.

Pořádnou party si s JBL PartyBox 310 můžete dopřát doslova kdekoliv. Nejen že se reproduktor pyšní odolností vůči postříkání dle IPX4, ale zároveň je vybavený praktickou rukojetí v kombinaci s kolečky pro snadný přesun. Když se navíc takovýchto modelů sejde více, lze je snadno propojit a výkon o to ještě navýšit. Určitě také nesmíme zapomenout zmínit zabudované zvukové efekty pro ještě větší zábavu, konkrétně tedy sirénu, potlesk nebo bučení. Skvělé plus si tento model získává i za podsvícení ovládacího panelu, které se automaticky aktivuje po setmění, duálními vstupy pro kytaru či mikrofon a snadným ovládáním prostřednictvím mobilní aplikace PartyBox.

JBL PartyBox 310 zakoupíte za 14990 Kč zde

JBL PartyBox 710

Nastal čas si ukázat ten nejlepší z nejlepších. Tím je JBL PartyBox 710, povedený a hlavně výkonný Bluetooth reproduktor, který se postará, aby žádná party nezůstala potichu. Koncepčně se tento model velice podobá zmiňovaným reproduktorům – staví na výkonu, kvalitním zvuku a dynamické světelné show. Tento kousek to však posouvá ještě o něco dál. Konkrétně totiž nabízí doslova dechberoucí výkon 800 W v kombinaci se zvukem JBL Original Pro Sound. Nemusíte se tedy obávat, že by vám reproduktor nestačil, ba právě naopak. Dopřeje notnou porci zábavy i vašim sousedům. A kdyby to náhodou nestačilo, opět lze propojit dva reproduktory a zvuk si tak prakticky zdvojnásobit.

Jako v případě předchozího modelu, tak ani zde nechybí odolnost vůči postříkání dle stupně krytí IPX4, lehce uchopitelná rukojeť spolu s kolečky pro snadný přesun či dva vstupy pro zapojení kytary a mikrofonu. Vše lze následně kontrolovat a přizpůsobovat prostřednictvím již vícekrát zmiňované mobilní aplikace PartyBox, s jejíž pomocí můžete mít váš party reproduktor parádně pod kontrolou.

JBL PartyBox 710 zakoupíte za 20590 Kč zde