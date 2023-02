První 5G modem od Applu bude zřejmě pěkný paskvil, kvalit Qualcommu nedosáhne

V současné době se Apple u 5G modemů, které používá ve svých zařízeních, spoléhá na Qualcomm. To by ovšem rád do budoucna změnil. Analytik společnosti Apple Ming-Chi Kuo předpovídá, že iPhone SE 4, k jehož uvedení by mohlo dojít někdy v roce 2024, bude prvním iPhonem s vlastním modemem společnosti Apple. Pokud se dočkáme takového vývoje, nebude nový iPhone SE podporovat technologii mmWave 5G s nejvyšší rychlostí, ale místo toho pouze 5G Sub-6 GHz, která je sice rychlejší než LTE, ale nedosahuje takových rychlostí jako mmWave. Pozitivní je nicméně to, že tento neduh může trápit maximálně tak uživatele v USA – v Evropě se totiž prodávají iPhony, které nabízí jen Sub-6 GHz.

Z Ming-Chi Kuovy zprávy na Twitteru vyplývá, že nelze říci, zda i iPhone 16, který má spatřit světlo světa také v roce 2024, již bude využívat vlastní modemový čip Apple nebo budou zachovány komponenty Qualcommu. Vývoj vlastních 5G čipů společnosti Apple čelí dvěma výzvám, kterými jsou satelitní konektivita a technologie mmWave. Je však jasné, že nezávislost na modemech od Qualcommu by jistě znamenala pro Apple značnou výhodu v možnosti přizpůsobení vlastního komponentu svým produktům. Vzhledem k jeho finančním i lidským možnostem se proto dá očekávat, že se mu podaří problémy se satelitní konektivitou a mmWave relativně rychle vyřešit a jeho 5G modemy budou v tomto směru stejně komplexními jako ty od Qualcommu. Zda se tak stane za rok, dva či více nicméně ukáže až čas.