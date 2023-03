Oblíbený tablet Lenovo XiaoXin Pad nyní pořídíte se 75% slevou

Komerční sdělení: Pokud uvažujete nad pořízením tabletu a hledáte co možná nejlepší model v poměru cena/výkon, pak pro vás máme skvělý tip. Aktuálně si totiž můžete přijít na oblíbený Lenovo XiaoXin Pad za zcela bezkonkurenční cenu! Než se k tomu ale dostaneme, pojďme si ještě posvítit na to, co tablet vlastně všechno umí a co nabízí.

Lenovo XiaoXin Pad

Tablet Lenovo XiaoXin Pad si zakládá na kvalitním 11″ displeji s rozlišením 2K a svítivostí dosahující až 400 nitů, díky čemuž se postará o skvělé vykreslení jakéhokoliv obsahu. Tím to však ani zdaleka nekončí. Tablet totiž nestrádá ani z hlediska výkonu, ba právě naopak. V jeho útrobách se totiž nachází výkonný čipset s 8jádrovým procesorem, což jde ruku v ruce s až 6 GB ooperační paměti a až 128GB úložištěm. V základní verzi však tablet nabízí paměť 4GB/64GB.

Fotogalerie Lenovo XiaoXin pad 2 Lenovo XiaoXin pad 3 Lenovo XiaoXin pad 4 Lenovo XiaoXin pad 5 Lenovo XiaoXin pad 6 Lenovo XiaoXin pad 1 Vstoupit do galerie

Uvnitř zařízení se ještě nachází vysokokapacitní baterie, která se postará o co možná nejlepší výdrž baterie na jedno nabití. Akumulátor se totiž pyšní kapacitou skvělých 7700 mAh. A kdyby náhodou došla energie, díky podpoře Quick Charge 3.0 nechybí ani možnost pro rychlé nabití. Za zmínku také rozhodně stojí čtveřice kvalitních reproduktorů s podporou Dolby Atmos, přední kamera s rozlišením 8 MP či zadní 13MP kamera či přítomnost oblíbeného operačního systému Android 11.

Nyní s dechberoucí slevou!

Nyní se už pojďme přesunout k tomu nejdůležitějšímu. Jak už jsme uvedli v úvodu, na Lenovo XiaoXin Pad si nyní můžete přijít za zcela bezkonkurenční cenu. Na ověřeném e-shopu Tomtop.com je tablet nyní k dostání s dechberoucí 75% slevou, díky čemuž vás vyjde na pouhých 704,99 $ 179,99 $! Nejen že tak můžete parádně ušetřit, ale hlavně si přijdete na parádní tablet za nejlepší cenu vůbec. Součástí ceny je navíc i DPH a doprava. S nákupem však neotálejte. Mějte totiž na paměti, že je akce časově i početně omezená.

Lenovo XiaoXin Pad zakoupíte se slevou zde