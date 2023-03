Apple skryje příští rok u iPhonů Face ID pod displej, o rok později přijde na řadu foťák

Po letech relativně nezajímavých upgradů iPhonů nás letos, ale zejména pak příští rok čekají dle všeho zlaté časy. Čím dál tím více analytiků se totiž shoduje jednak na tom, že Apple v příštím roce světu představí hned pět iPhonů 16 v čele s modelem Ultra, ale taktéž v tom, že se podaří výrazně eliminovat Dynamic Island v displeji vyšších řad. Že na tom Apple stále intenzivně pracuje pak před pár hodinami potvrdil i přední analytik Ross Young, jehož „předpovědi“ patří mezi ty nejpřesnější.

Young přišel zhruba v polovině loňského roku s tehdy docela odvážným tvrzením, že iPhony 15 dostanou Dynamic Island, ale hlavně že iPhony 16 Pro přijdou s Face ID ukrytým pod displejem a o rok později se konečně dočkáme iPhonů i se skrytým předním fotoaparátem. Díky tomu by tak měla být poprvé v historii iPhonů jejich přední strana tvořena jen displejem. Nyní Young znovu oslovil své zdroje ve snaze zjistit, jak se vývoj novinek daří s tím, že mu mělo být potvrzeno vše, co loni uvedl. Zatímco však Dynamic Island pro základní iPhony 15 už vzhledem k únikům z předešlých týdnů nikoho příliš nepřekvapí, plán Applu skrýt v příštím roce u řady Pro Face ID pod displej a o rok později totéž učinit i s předním fotoaparátem je rozhodně velmi pozitivní. Zobrazovací plocha sice těmito upgrady naroste jen minimálně, nicméně díky zbavení se veškerých rušivých prvků na displeji bude rázem konzumace obsahu příjemnější.

Poměrně zajímavé je pak i to, že dle Younga nemusel zatím Apple překonávat žádné vážné problémy, které by vývoj poddisplejového Face ID a přední kamery pozdržely. Pravdou sice je, že svět od jejich oficiálního uvedení dělí ještě poměrně dost času, ve kterém se může objevit řada komplikací, avšak minimálně u Face ID lze již s trochou nadsázky říci, že by mohlo být již brzy vyhráno. Nová generace iPhonů se totiž dokončuje s obrovským předstihem před jejím oficiálním uvedením a je tedy možné, že od finiše pomyslné hrubé verze iPhonů 16 Pro dělí Apple posledních pár měsíců.