Výroba displejů pro iPhony 15 drhne, na vině je jejich největší novinka

Přestože svět od představení iPhonů 15 dělí ještě více než půl roku, výroba komponentů pro ně již probíhá na plné obrátky, aby se neopakovala situace z loňska ve formě extrémního nedostatku jednotlivých modelů. Jak se však nyní zdá, ne všichni výrobci zvládají výrobu komponentů podle plánu. Asijský portál The Elec například nyní přišel s informacemi o tom, že čínské BOE řeší v současnosti závažný problém s výrobou displejů iPhonů 15 a to kvůli jejich největší novince ve formě Dynamic Islandu.

Přestože testovací displeje dodalo BOE Applu v prvotřídní kvalitě a tím si tak zajistilo, že je bude pro iPhony 15 a 15 Plus vyrábět, po spuštění testovací výroby v jeho fabrikách vyšlo najevo, že se na jeho linkách nedaří příliš dobře vyrábět prostor kolem Dynamic Islandu. Ten by měl být podle dostupných informací natolik špatně vyrobený, že jím prosvítá vnitřní světlo, kvůli čemuž tak rázem nepůsobí displej natolik jednolitým dojmem jak by tomu mělo správně být. Apple má tak v současnosti nastavovat s BOE lepší výrobní proces, který kvalitu displejů zvýší, což by přitom nemuselo být příliš složité. Prosvitu světla má totiž zabránit speciální technologie, která však dle všeho ve fabrikách BOE zatím chyběla a tudíž jí bude muset výrobce co nejrychleji nasadit, aby požadavky Applu splnil. Pro uživatele se nicméně alespoň prozatím nejedná o nic zásadního, jelikož je stále spousta času na vychytání všech výrobních much.