Apple: Jsme opět o něco blíže k měření cukru v krvi přes Apple Watch

Apple Watch jsou dlouhodobě vnímány kromě jiného také jako výkonný nástroj pro měření nejrůznějších zdravotních funkcí. K snímání EKG nebo měření saturace kyslíkem by Apple Watch mohly být brzy schopné monitorovat také cukr v krvi.

O budoucnosti sledování cukru v krvi tento týden promluvila v rozhovoru pro list Businessline viceprezidentka Applu pro zdraví Sumbul Desai. Ta v rozhovoru mimo jiné uznala, že příslušné senzory jsou spolu se schopností měření cukru v krvi velmi důležitými oblastmi, poukázala ale zároveň na to, že zrovna tato disciplína si vyžaduje důkladný výzkum a vývoj. Po neinvazivních způsobech zmíněného měření u Apple Watch volala řada uživatelů již delší dobu, a Mark Gurman ze společnosti Bloomberg nedávno naznačil, že by se chytré hodinky od Applu mohly v blízké budoucnosti skutečně této možnosti dočkat.

Neinvazivní monitorování glukózy by mělo probíhat s pomocí speciálního laseru prosvětlujícího kůži a schopného hodinkám předat informace o koncentraci glukózy v těle. Apple má již podle dostupných informací k dispozici příslušný funkční prototyp, a v současné chvíli probíhá snaha o jeho optimální zmenšení. Gurman nicméně v této souvislosti upozornil na to, že Apple má před sebou v tomto směru ještě roky práce. Desai ve zmíněném rozhovoru dále uvedla, že stojíme na počátku éry, kdy se naše osobní elektronická zařízení stanou součástí péče o naše zdraví, a dodala, že se Apple soustředí na to, aby uživatele povzbuzoval k celkové péči o zdraví.