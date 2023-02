Budoucí Apple Watch dokáží změřit cukr v krvi, Apple už má prototyp senzoru!

Revoluce na poli monitoringu hladiny cukru v krvi klepe na dveře. Tvrdí to alespoň zdroje velmi dobře reportéra Marka Gurmana z agentury Bloomberg, kterým se nyní podařilo zjistit, že má Apple konečně hotový prototyp neinvazivního senzoru pro monitoring právě hladiny cukru v krvi, čímž by měl způsobit revoluci při sledování cukrovky a tak podobně. Dokončení je sice stále relativně daleko, nicméně už jen to, že má tuto technologii ve funkčním stavu je obrovským příslibem do budoucna.

Apple se začal monitoringem měření cukru v krvi zabývat již před více než 10 lety, kdy koupil startup, který měl právě tuto věc jako jednu z priorit. V posledních letech jsme pak hned několikrát slyšeli zprávy o tom, že je technologie v intenzivním vývoji, přičemž jedním z jejich testerů měl být sám ředitel Applu Tim Cook. Podle nynější zpráv je zřejmě první fáze vývoje u konce, jelikož má Apple nyní k dispozici prototyp, který je schopný s velmi dobrou přesností hladinu cukru v krvi uživatele změřit. Háček je sice v tom, že celá technologie je v současnosti poměrně velká (zhruba jako iPhone) a nelze jí tedy aplikovat na zápěstí skrze Apple Watch, avšak zprvu měla být celá technologie ještě podstatně větší (zhruba jako MacBook), takže s minimalizací komponentů Apple zřejmě až tak velké problémy nemá.

V tuto chvíli je samozřejmě velmi těžké předpovídat, jak rychle může Apple první Apple Watch s neinvazivním senzorem pro monitoring cukru v krvi představit. Kromě zmenšování jsou totiž před ním ještě nejrůznější testy, které budou mít za cíl vše technicky dotáhnout k pomyslné dokonalosti a to jak z hlediska hardware, tak i software. Právě softwarové plány jsou ostatně poměrně velké – hodinky mají být totiž schopné upozornit nejen diabetiky na zvýšený cukr v krvi, ale i uživatele, kterým hrozí rozvinutí cukrovky, aby změnili svůj životní styl a vyvarovali se tak problémům. Snad tedy nebudeme muset na novinku čekat dalších několik let.