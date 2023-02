Volná ruka a neomezené finance: Unikly informace o klíčovém vývojovém týmu Applu

Minulý týden prosákly na veřejnost velmi zajímavé informace točící se kolem toho, že Apple úspěšně pracuje na neinvazivní technologii monitorování hladiny glukózy v krvi. O tomto projektu se sice neoficiálně ví již řadu let, nicméně nyní to vypadá, že je jeho dokončení konečně relativně blízko. Kalifornský gigant má mít totiž plně funkční prototyp, který mu stačí nyní „jen“ zmenšit do potřebných rozměrů, aby mohl senzor nasadit do těla hodinek. Háček je sice v tom, že velikostně je tento prototyp zatím na úrovni iPhonu, nicméně Apple by si měl s touto výzvou dříve či později poradit. A díky zdrojům velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu nyní víme, kdo na celém projektu lastně pracuje.

Za vývojem stojí skupina Exploratory Design Group fungující uvnitř Applu v rámci Apple Hardware Technologies Group. Tento tým se skládá z několika stovek lidí, především inženýrů a pracuje v budově známé jako Tantau 9 v přísně střežených podzemních prostorách Apple Parku pod vedením Johnyho Sroujiho.

Skupina byla založena především pro vývoj procesorů s nízkou spotřebou a baterií nové generace do smartphonů. Mnoho z jejích technologií se již léta nachází v iPhonech, iPadech a Macích. Vedle neinvazivního monitorování hladiny glukózy v krvi tato skupina pracuje na displejích nové generace a také funkcích AR a VR pro náhlavní soupravy Apple, které by pomáhaly lidem s očními chorobami. Tým funguje jako každá jiná divize Apple. Jeho členové mají zakázáno komunikovat o své práci s ostatními členy přiřazenými k jiným projektům. Práce jako taková tedy podléhá přísnému utajení. O skupině Exploratory Design Group společnosti Apple se říká, že má prakticky neomezené finanční zdroje a prostor k prozkoumání bezpočtu nápadů. S trochou nadsázky se tedy dá říci, že se jedná o jakousi supertajnou VIP divizi, jejíž výsledky jsou pro Apple do jisté míry klíčové. Bude proto velmi zajímavé sledovat, s čím do budoucna přijde – ať už to bude neinvazivní senzor pro měření cukru v krvi či cokoliv jiného.