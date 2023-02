AWZ AnyPorter: Perfektní řešení pro simulaci změny GPS lokace na iOS zařízení

Pokud jste se už někdy ocitli v situaci, kdy jste potřebovali prakticky změnit polohu na vašem iOS zařízení, pak je tento článek přímo pro vás. Nyní si totiž společně posvítíme na povedenou aplikaci AWZ AnyPorter, s jejíž pomocí může například váš iPhone doslova procestovat svět, zatímco budete stále na jednom místě. Kdybychom to měli velice jednoduše shrnout, software dokáže měnit GPS lokaci telefonu a doslova tak simulovat reálný pohyb.

Tato možnost přijde vhod v hned několika případech. Může se hodit například při hraní příslušných AR her, kdy potřebujete chodit po okolí či cestovat, nebo ji lze využít pro potřeby sociálních sítí či seznamovacích aplikací. Vše tak vyřešíte doslova z pohodlí domova, jelikož se o vše postará přímo AWZ AnyPorter. V naší recenzi se konkrétně zaměříme na klíčové funkce, výhody a nevýhody tohoto řešení, uživatelské rozhraní a celkovou efektivitu, výkonnost a cenu.

Klíčové funkce

Ze začátku si pojďme posvítit na to nejdůležitější, respektive tedy na klíčové funkce a jak vlastně celé řešení funguje. Jak už jsme zmínili výše, prostřednictvím AWZ AnyPorter dokážeme hravě změnit GPS lokaci našeho iOS zařízení. Je ale nutné zmínit, že není změna jako změna. Právě na to je appka patřičně připravena a namísto pouhé změny lokace z bodu A do bodu Z dokáže realisticky simulovat přesun člověka, a to dokonce konkrétní rychlostí – ve finále tak můžete simulovat nejen chůzi, ale například i jízdu na kole či autem.

S tím také souvisí i určitá trasa. Pokud totiž chceme simulovat přesun z jednoho místa na druhé, musíme aplikaci říct, odkud a kam má vlastně „jít“. Pro tyto potřeby se nabízí hned dva režimy, a to konkrétně Single-Stop Mode a Multi-Stop Mode. Jak už ze samotného označení vyplývá, v prvním případě se jedná o přesun z bodu A do bodu B, v druhém případě je možné vytvořit komplexnější trasu procházející hned několika body. Tyto možnosti ocení zejména fanoušci AR her jako například Pokémon Go.

Pokud však chceme řešení použít kvůli zmiňovaným sociálním sítím či seznamovacím aplikacím, pak nám simulace trasy zrovna dvakrát nepomůže. Než bychom totiž „došli“ na požadovanou pozici, ztratili bychom množství času. Právě proto nechybí funkce teleportu, která dokáže GPS lokaci změnit okamžitě na požadovanou polohu. Jak už jsme tedy uvedli, to přijde vhod v okamžiku, kdy chceme přistupovat k obsahu, který by u nás za normálních okolností nebyl k dispozici. Samozřejmě to funguje i obráceně, kdy tímto způsobem dokážeme maskovat naši skutečnou polohu a posílit tak vlastní anonymitu.

Použití AWZ AnyPorter

Určitě bychom také neměli zapomenout na to, jak aplikaci vlastně použít. Celé je to nesmírně jednoduché a změna polohy nám tak zabere pouhých pár vteřin. V prvním kroku je nutné nainstalovat aplikaci na PC (Windows) nebo Mac a k zařízení připojit iPhone (či jiné iOS zařízení) prostřednictvím kabelu. V tomto případě se nemusíte ničeho obávat. Appka je bezpečná a dokonce si se vším poradí i bez potřeb jailbreaku. Celým procesem prvního spuštění nás navíc provede krok po kroku. Aby toho nebylo málo, tak navíc zobrazuje přesné screenshoty, které vykreslují, jak máme postupovat.

AWZ AnyPorter v praxi awz anyporter 2 awz anyporter 3 awz anyporter 4 awz anyporter 5 awz anyporter 6 awz anyporter 7 Vstoupit do galerie

Jakmile máme vše připraveno, můžeme se rovnou přesunout do AWZ AnyPorter, kde na nás čeká jednoduché uživatelské rozhraní. Nyní přichází na řadu to vůbec nejdůležitější. V daném okamžiku totiž potřebujeme vybrat destinaci, nebo vytvořit trasu. Tímto máme prakticky hotovo. O zbytek se totiž software už postará za nás, aniž bychom museli cokoliv řešit.

Výhody a nevýhody

Funkce a možnosti jsme si už popsali. Nyní tedy přichází čas na první verdikt, kdy se zaměříme na silné a slabé stránky, respektive na výhody a nevýhody aplikace AWZ AnyPorter. Hned ze začátku musíme uznat, že se jedná o poměrně povedené řešení, které vsází na jednoduchost a spolehlivost. Právě tyto vlastnosti jsou ale zcela klíčové a dělají z appky perfektního parťáka pro případnou změnu polohy. V tomto směru software jednoznačně dominuje. Dokáže velice jednoduše, bez zbytečných obtíží, změnit polohu iOS zařízení. Stačí jej pouze připojit a máte hotovo.

Co bychom také rozhodně neměli zapomenout zmínit, je extrémně důležitá bezpečnost. Apliakce AWZ AnyPorter totiž dbá na zabezpečení a soukromí svých uživatelů, díky čemuž můžete před ostatními hravě skrýt vaší skutečnou polohu. Pokud byste navíc některé trasy chtěli opakovat, pak jistě oceníte historii lokací, což dokáže šetřit čas. Když k tomu ještě přidáme zmiňovanou možnost nastavení rychlosti pohybu (v režimu simulace pohybu), získáváme prvotřídní řešení.

Jenže stejně tak bychom našli i nějaké nedostatky. Jak už z recenze vyplývá, abychom dokázali simulovat změnu polohy GPS, potřebujeme k tomu PC či Mac, k němuž následně stačí připojit iPhone. Bez počítače se zkrátka a prostě neobejdeme, což na jednu stranu dává smysl z hlediska bezpečnosti. Díky tomu totiž není potřeba provádět jailbreak zařízení. Zároveň pokud bychom chtěli simulaci v rychlosti zrušit, máme víceméně smůlu. Jediný způsob, jak vrátit vše do normálu, je provést restart zařízení. To je opět z bezpečnostních důvodů.

Uživatelské rozhraní

V této recenzi jsme už párkrát zmínili uživatelské rozhraní. Na něj bychom rozhodně neměli zapomínat, ba právě naopak. Hraje totiž poměrně důležitou roli a je přímo stěžejní pro to, abychom dokázali appku správně využít a pochopili její možnosti. Jak už možná z předchozích řádků vyplývá, s ohledem na rozhraní a celkový design softwaru se vývojáři trefili na výbornou. Vsází totiž na jednoduchost zkombinovanou s minimalismem, díky čemuž je vše přehledné a jednoduše dohledatelné. Ať už chceme využít funkce teleportu, nebo simulovat přímo pohyb v jednom či druhém režimu, vše nám appka krásně nabízí a přímo vybízí k tomu, abychom tyto možnosti využili.

Během používání se nám tedy ani jednou nestalo, že bychom kupříkladu nedokázali najít některou z možností. Pokud bychom si však s čímkoliv nevěděli rady, není nic jednoduššího, než navštívit oficiální webovou stránku s detailním návodem. Jak si můžete sami prohlédnout, stránka s návodem popisuje jak základy samotného používání, tak navíc vysvětluje i fungování jednotlivých režimů. Pravdou ale je, že z počátku může být poměrně matoucí, jak vlastně přepínat mezi jednotlivými režimy. Ve finále ale nejde o vůbec nic složitého – přepínat mezi nimi lze pouhým kliknutím v pravém horním rohu obrazovky.

Cena: Vyplatí se?

Pokud vás aplikace AWZ AnyPorter zaujala, pak vás bude jistě zajímat i její cena. V první řadě je na místě zmínit, že si appku může každý vyzkoušet zcela zdarma. K dostání je totiž bezplatná zkušební verze, která je perfektním řešením pro otestování schopností programu a jeho celkovému vyzkoušení. Pokud tedy váháte nad tím, zda by software splňoval vaše požadavky, pak se jedná o skvělé řešení. V rámci bezplatné trial verze si totiž můžete vyzkoušet jednotlivé režimy a prakticky všechny možnosti aplikace. Akorát nebudete mít k dispozici historii vyhledávání/přesunů a režim Jump Teleport Mode. Vše ostatní je ale k dispozici.

Jestliže budete chtít odemknout plný potenciál AWZ AnyPorter a řešení pravidelně používat, pak si budete muset pořídit licenci. Nemějte ale strach, ta je totiž ve skutečnosti celkem levná, obzvláště tedy ve srovnání s konkurenčními programy. Pro srovnání si můžeme vzít například iMyFone AnyTo, který vás vyjde na 14,99 $ měsíčně, nebo na 9,99 $ měsíčně při volbě čtvrtletního plánu.

Kdežto v případě AWZ AnyPorter si vývojáři účtují pouze 12,95 $ měsíčně, 8,32 $ měsíčně u čtvrtletního plánu či dokonce pouhopouhých 5,00 $ měsíčně u ročního plánu. Tímto získáte parádní software, s jehož pomocí můžete měnit polohu na až pěti iOS zařízeních. Stejně tak můžete počítat s veškerými aktualizacemi a profesionální zákaznickou podporou, která vám vždy ráda pomůže s jakýmkoliv dotazem. V poměru cena/výkon tak appka nemá konkurence.

Resumé

V závěru nám už nezbývá nic jiného, než si aplikaci shrnout a zhodnotit. Jak už jste se mohli dočíst výše, appka AWZ AnyPorter představuje poměrně šikovné a praktické řešení, s jehož pomocí lze snadno a rychle změnit GPS lokaci našeho iPhonu či jiného iOS zařízení. Polohu ale nemusíme měnit pouze na pevno – stejně tak se totiž nabízí i režimy pro simulaci pohybu, kdy se software postará o to, aby si iPhone myslel, že je v pohybu, a to na konkrétní trase, konkrétní rychlostí.

Ačkoliv jsou tyto funkce pro správné fungování zcela klíčové, rozhodně bychom neměli opomínat na ostatní benefity. V tomto ohledu máme na mysli zejména samotné uživatelské rozhraní. Ještě jednou totiž musíme vývojáře pochválit za přehledné a velice jednoduché prostředí, v němž jsou veškeré možnosti doslova na dosah ruky. Díky tomu pro použití aplikace nemusíte být nijak zkušení. Vše totiž „naklikáte“ během pouhých pár vteřin, zatímco o zbytek se appka postará za vás. Zároveň v poměru cena/výkon se jedná o skvělé řešení, které z AWZ AnyPorter dělá jeden z nejlepších programů ve svém oboru. Pokud tedy hledáte kvalitní software, který by vám umožnil měnit polohu iPhonu pro potřeby seznamovacích aplikací, sociálních sítí či AR her, pak se jedná o perfektní volbu.

AWZ AnyPorter stáhnete zdarma zde