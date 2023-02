iPhony 15 Pro dostanou lepší LiDAR, toto má přinést

Od příchodu 3D skeneru LiDAR na iPhony Pro uplynou letos na podzim již tři roky, za které se však tento prvek nedočkal ani jedné aktualizace. To se však letos konečně změní. Podle zdrojů velmi přesného analytika Ming-Chi Kua má totiž kalifornský gigant letos u řady 15 Pro v plánu nasazení vylepšené verze LiDARu, kterou nahradí tu používanou od představení iPhonů 12 Pro. A její upgrady mají být více než zajímavé.

Kuovy zdroje tvrdí konkrétně to, že LiDARy pro iPhony 15 Pro (Max) začne letos dodávat Sony, zatímco doposud dodávaly tento komponent společnosti Lumentum a WIN Semi. To proto, že jeho senzory mají být jednak levnější, ale hlavně technicky výrazně zajímavější. Energetická spotřeba LiDARů od Sony má být totiž podle Kuových zdrojů výrazně nižší než tomu je v případě předešlé verze, což by se mělo buď pozitivně podepsat na výdrži iPhonů, nebo na přesnosti LiDARU v případě, že by se Applu podařilo jeho výkon navýšit přímo úměrně ke spotřebě tak, že by spotřebou vyrovnal předešlou verzi.

Ať už se Apple rozhodne pro jednu či druhou variantu, Kuo je přesvědčen o tom, že by jej měly iPhony 15 Pro (Max) využívat výrazně více než tomu bylo v předešlých letech. Konkrétně by měl tento prvek hrát výrazně důležitější roli při využívání fotoaparátu, který by z něj měl mnohem víc těžit v nočních fotkách, při ostření a tak podobně. K tomu však nutně nepotřebuje vyšší výkon senzoru, ale mohl by stačit výkon procesoru, potažmo softwarové algoritmy. Tak či tak, další detaily o novinkách uniknou pravděpodobně co nevidět. Poslední týdny jsou totiž úniky doslova zaplavené.