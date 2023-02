EU: Apple a další giganti možná budou muset zaplatit v Evropě 5G sítě

Dostane Apple účet od EU? Podle návrhu, který je v současné době projednáván, mohou dostat technologičtí giganti nařízeno, aby pomohli zaplatit evropskou infrastrukturu 5G, přičemž Apple by mohl být (a velmi pravděpodobně by i byl) na seznamu společností, kterých by se to týkalo.

Evropská unie koketuje s myšlenkou nařídit společnostem, které vytvářejí tlak na využití sítě, aby přispěly na náklady spojené s modernizací telekomunikačních zařízení používaných k jeho poskytování. Na této myšlence přitom není nic nového. Asociace evropských operátorů telekomunikačních sítí (ETNO) to poprvé navrhla již v roce 2012. V tomto deset let starém návrhu zaznívá, že provoz a toky příjmů je třeba znovu sladit, aby byla zajištěna ekonomická životaschopnost investic do infrastruktury a udržitelnost celého ekosystému.

Komisař Evropské unie Thierry Breton tuto ideu loni znovu přivedl k životu s odkazem na riziko, že infrastruktura 5G v Evropě by mohla zaostávat za USA a Asií, pokud se znovu nepodíváme na to, kdo a jakým způsobem by měl nést podíl nákladů na dalším budování. Evropská unie tedy zvažuje návrh, aby technologické společnosti, které vytvářejí tlak na využití sítě, jako je Netflix nebo Alphabet, pomohly zaplatit novou generaci internetové infrastruktury. Vize stojí na principu „spravedlivého sdílení“, která by mohla vyžadovat, aby velké technologické subjekty, které poskytují například streamovaná videa ale i další služby náročné na data, pomáhaly platit za provoz, který sami generují.

Uvidíme, zda bude tento návrh přetaven v realitu, pakliže ano, mohlo by se to vedle Netflixu a dalších týkat i společnosti Apple. Dále je otázkou jaký by mělo dopad například na ceny předplatného těchto a dalších, nejen streamovacích služeb, které by tyto nové náklady mohly promítnout do cen.