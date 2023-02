Apple začal testovat iOS 16.5

Přestože vývojářské beta testování nových verzí OS Applu v čele s iOS 16.4 začalo teprve před pár dny, kalifornský gigant se již intenzivně věnuje přípravám jeho nástupce ve formě iOS 16.5. Vyplývá to alespoň z analytických webových nástrojů monitorujících návštěvnost, ve kterých se začíná čím dál tím častěji právě iOS 16.5 objevovat. Je tedy jasné, že jeho interní testování probíhá na plné obrátky.

Co přesně by mohl iOS 16.5 na iPhony přinést je sice v tuto chvíli relativně těžké předpovědět, jelikož se může řada novinek objevit ještě i v dalších betách iOS 16.4, nicméně pokud bychom počítali s tím, že se tak nestane, v iOS 16.5 bychom očekávali zejména přidání nové nativní aplikace Apple Music Classical určené pro poslech klasické hudby. Tu ostatně již Apple oznámil před mnoha měsíci coby jednu z novinek pro iOS 16, avšak ne a ne ji přidat. Co se pak týče dalších novinek, ty už budou velmi pravděpodobně určeny primárně pro USA, jelikož by se mělo jednat například o Apple Pay Later, možnost zřízení spořícího účtu na Apple Card a tak podobně. Tak či tak, testování iOS 16.5 nezačne odhadem dříve než za dva měsíce, což z tohoto systému dělá pravděpodobně poslední majoritní verzi iOS 16.