iOS 16.4 nechtěně odhalil doposud nikdy nepředstavený produkt

O úniky informací se nemusí vždy nutně starat jen nejrůznější leakeři. Čas od času totiž nedokáže informace o novinkách uhlídat ani samotný Apple, díky čemuž se tak o nich dozvídáme nejenže s předstihem, ale zároveň tak, že s nimi můžeme počítat na 100 %. A právě jeden takový nechtěný únik se Applu nyní podařil udělat i v kódu iOS 16.4, který začal nedávno testovat v rámci vývojářského beta testování.

Vývojáři nalezli konkrétně v kódu obrazu disku iOS 16.4 v xCode 16.4 beta zmínky o dosud nepředstaveném „výpočetním modulu“ nebo chcete-li v originále „ComputeModule“. Ačkoliv zatím víme o této věci pramálo, jedná se o hardware poháněný minimálně z části operačním systémem iOS 16.4. Je nicméně třeba podotknout, že iOS běží třeba i ve Studio Displayi, takže se může jednat skutečně jen o jakýsi softwarový ovladač pro správnou funkci hardwaru, který však nenabídne ani zdaleka takovou uživatelskou interakci jako tomu je u iOS v iPhonu. Kód dále prozradil, že má Apple hned dva výpočetní moduly, jelikož se v iOS 16.4 nachází zmínky o verzi 13,1 a 13,3.

Co přesně se za daným produktem skrývá sice kód neodhalil, nicméně jako nejpravděpodobnější se jeví jakési přídavné moduly pro chystané Macy Pro, které by jim měly dodat vyšší výkon – zejména pak ten grafický. Počítače s čipy Apple Silicon totiž nepodporují externí grafické karty, které přitom nynější Mac Pro s Intely podporuje a co víc, jsou u něj profesionály hojně využívány. Těmito výpočetními moduly tedy může Apple tento neduh vyřešit, ba co víc, může jimi vyřešit celkovou upgradovatelnost Macu Pro, jelikož do nich může teoreticky vměstnat třeba i vyšší RAM, úložiště a v krajním případě i čipset. Mohlo by se tedy stát, že do budoucna nebude třeba měnit kvůli procesoru či jiným věcem celý počítač, ale bude stačit vyměnit či doplnit výpočetní modul.



Druhou teorií, která je pak v současnosti s výpočetním modulem hojně propírána, je pak to, že by se jednalo o doplněk pro chystaný AR/VR headset, který by zařízení zajišťoval výkon – ať už primární, nebo přídavný. V souvislosti s brýlemi se totiž v minulosti hovořilo velmi intenzivně o tom, že je Apple osadí extrémně výkonným čipsetem řady M, avšak je otázka, zda je vůbec možné, aby byl tento čipset vložen přímo do brýlí. Čistě teoreticky se tak může stát, že výpočetní box bude jakýmsi mozkem brýlí, které s ním budou drátově či bezdrátově komunikovat. S trochou nadsázky by se tedy dalo říci, že by se mohlo jednat o první jablečné Raspberry-Pi. Na finální odhalení produktu si nicméně budeme muset ještě nějakou chvíli počkat, minimálně pak do vydání iOS 16.4.