5 hlavních novinek, které přinese iOS 16.4

Noví emoji Zatímco v předešlých letech dodával Apple nálož nových emoji na iPhony zpravidla na podzim ve druhé či třetí majoritní verzi svých nových OS, tentokrát je nasadí až do iOS 16.4. Pokud tedy rádi při komunikaci emoji využíváte a zároveň vám v nich doposud velmi chyběl třeba osel, zázvor, třesoucí se obličej či pár nových barviček srdce, iOS 16.4 vás v tomto směru konečně uspokojí. A naopak ty z nás, kteří používají při komunikaci stále dokola odhadem 10 emotikonů, naopak nechá zcela chladnými, protože žádného zásadního emojiho, který by si zasloužil zařadit do našeho repertoáru nepřináší. Ostatně, mrkněte se sami v galerii níže. Emoji v iOS 16 emoji ios 16 21 emoji ios 16 22 emoji ios 16 20 emoji ios 16 19 emoji ios 16 16 emoji ios 16 15 emoji ios 16 17 emoji ios 16 7 emoji ios 16 6 emoji ios 16 8 emoji ios 16 10 emoji ios 16 9 emoji ios 16 11 emoji ios 16 12 emoji ios 16 1 emoji ios 16 2 emoji ios 16 13 emoji ios 16 3 emoji ios 16 4 emoji ios 16 14 emoji ios 16 5 emoji ios 16 18 Vstoupit do galerie

Webové notifikace Loni na WWDC Apple slíbil uživatelům, že na iPhonech umožní příjem webových notifikací, které již dlouhé roky fungují na Macích. Čekání bylo sice dlouhé, nicméně iOS 16.4 tuto možnost konečně přináší. Pokud tedy máte nějaké oblíbené weby, přijmou-li pár technických nezbytností, bude možné jejich notifikace přijímat přesně tak, jak přijímáte notifikace z aplikací s tím, že se přes ně bude samozřejmě možné na daný článek v Safari „prokliknout“. Háček je nicméně v tom, že aby byla celá záležitost možná, bude třeba mít na ploše iPhonu (či třeba ve složce na ploše) uloženou tuto webovou stránku a samozřejmě u ní mít přihlášený odběr. Jedině v takovém případě se totiž začne daný web chovat de facto jako aplikace a bude viditelný v nastavení iPhonu.

Jednodušší instalace beta verzí Beta testování bude od iOS 16.4 podstatně příjemnější záležitostí. Do nastavení iPhonu totiž přibude sekce pro bety, která umožní nastavit, jaké bety si na iPhone budete chtít stahovat (samozřejmě podle toho, jaký beta profil budete mít zrovna v iPhonu nainstalovaný. Jít by tak konečně mělo třeba i to, že si instalaci bet na nějakou dobu „vypnete“ bez odstranění konfiguračních beta účtů a budete si instalovat veřejné verze systému s tím, že následně bude možné do beta testování díky nastavení opět skočit.