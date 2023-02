Apple vyrazil do boje proti falešným autentizačním aplikacím

Přestože se společnost Apple snaží ze všech sil uchránit uživatele před podvodnými nebo škodlivými aplikacemi v App Storu, čas od času do jablečného online obchodu s aplikacemi pronikne „záškodník“. Může se jednat například o falešné ověřovací aplikace.

Nedávný a hojně kritizovaný krok Twitteru vedl k přívalu podvodných autentizačních aplikací, z nichž přinejmenším jedna využívá reklamu v App Store, aby se objevila ve výsledcích vyhledávání – a následně odesílá všechny naskenované QR kódy analytické službě vývojáře. Twitter nedávno začal podmiňovat možnost využívání dvoufaktorového ověření používáním placené služby Twitter Blue. Majitelé běžných twitterových účtů, kteří si službu Twitter Blue neplatí a zároveň mají aktivovaný tento způsob ověření, o něj po 20. březnu přijdou.

Ověření prostřednictvím SMS samozřejmě také není ideální, jeho zpoplatnění ale vedlo řadu technicky méně zdatných uživatelů k tomu, aby zapátrali po alternativním způsobu ověření. To byla voda na mlýn nejrůznějších podvodníků, kteří se vytasili s falešnými autentizačními aplikacemi.

Ty ale mohou nic netušící uživatele připravit nejen o přístup účtu, ale mnohdy také o peníze. Kevin Archer na svém Twitteru poukázal na skvěle hodnocené aplikace v americkém App Storu, které se ale ve skutečnosti snaží okrást uživatele.

