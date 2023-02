Zákaz prodeje Apple Watch v USA je čím dál tím reálnější!

Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Tak přesně takto by se dala s trochou nadsázky popsat současná situace Applu ohledně budoucích prodejů Apple Watch v jeho domovině. Není tomu totiž tak dávno, co prohrál soud ohledně patentu pro klíčové zdravotní technologie použité v Apple Watch, které měl ukrást společnosti AliveCor vyrábějící lékařská zařízení. A právě na základě této prohry se začalo nahlas hovořit o tom, že na území USA Apple Watch možná odzvonilo, jelikož pokud by soudy potvrdily rozhodnutí nižších instancí i po odvolání Applu a dalších peripetiích, byl by dovoz hodinek a jejich prodej na území USA zakázán. To nyní navíc de facto posvětil i nynější americký prezident Joe Biden.

Bidenova administrativa odmítla před pár hodinami přehlasovat rozhodnutí americké komise pro mezinárodní obchod o tom, že Apple Watch porušují patenty, čímž se de facto rozhodla dohnat Apple k odpovědnosti. Zákonodárci v USA tím dávají dle prakticky všech analytiků jasně najevo, že patenty jsou de facto svaté a ohýbat nebo dokonce vykrádat si je nesmí dovolit ani ty největší společnosti světa. Apple se nicméně plánuje proti rozhodnutí odvolat u federálního soudu, který ho může prodejně zachránit. Obecně se ale dá říci, že ho čeká vskutku urputný boj, jelikož jen v USA čelí hned několika žalobám ohledně krádeže patentů, přičemž řada z nich se točí právě kolem Apple Watch. V minulosti navíc již pár patentových sporů prohrál a v obrovském množství pak figuroval coby pozdější vítěz. Je tedy nad slunce jasné, že si s používáním cizích patentů hlavu absolutně neláme, což mu sice doposud procházelo, tato doba je však možná již nenávratně pryč.