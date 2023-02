Přišla vám objednávka z ČVUT? Nereagujte na ni a hned ji smažte, Českem se šíří další podvod

Pokud chcete dělat nějaký internetový podvod, to nejsnadnější, co můžete udělat, je zaštíti se nějakou autoritou. Když přestalo fungovat rozesílání emailů, ve kterých se útočníci snaží vystupovat jako lidé z banky nebo pojišťovny, začali se vydávat za jinou autoritu. Jakého podnikatele by nepotěšila objednávka z ČVUT, přece jen Vysoké účení technické by mohlo chtít spoustu různých služeb od dodávky počítačů až po vymalování prostor školy. Bohužel mail, který se tváří jako mail z ČVUT, je jen dalším pokusem o podvod. Pokud přílohu otevřete na PC, pak se vám do počítače po jejím rozzipování uloží exe soubor a jakmile jej spustíte, máte v počítači virus.

Vzhledem k tomu, že na MacOS není standardně možné exe soubory otevřít, na Macu nic podobného nehrozí, ovšem čte nás velké množství lidí s Windows a proto o tomto dalším podvodu raději informujeme. Dejte si tedy pozor a vždy se podívejte na skutečného odesílatele daného mailu. Stačí kliknout na adresu odesílatele a okamžitě uvidíte, odkud mail přišel.