iPhone 15 Pro RAM: Známe velikost operační paměti všech letošních iPhonů

Přestože se nová generace iPhonů představí světu až za zhruba sedm měsíců, už nyní o nich víme spoustu detailů v čele s designem či základními technickými specifikacemi. V předešlých týdnech jsme například hned několikrát slyšeli, jak na tom budou novinky z hlediska RAM paměti a to jak její velkosti, tak i typu. Tyto informace pak před pár hodinami potvrdili i analytici z TrendForce, kterým se od jejich zdrojů z dodavatelského řetězce podařily právě informace o RAM pamětích získat. Na co se tedy můžeme těšit?

iPhone 15 (Pro) RAM

Analytici z TrendForce potvrdili konkrétně to, že základní iPhony 15 a 15 Plus dostanou 6 GB RAM paměti a to konkrétně typu LPDDR5, aby oproti loňským základním modelům v tomto směru zrychlily. iPhony 15 Pro a 15 Pro Max pak dostanou 8 GB RAM taktéž typu LPDDR5, jelikož rychlejší LPDDR5X si měl Apple dle analytiků nechat až na příští rok pro iPhony 16 Pro. Tyto zprávy jsme nicméně slyšeli již zhruba před měsícem a tudíž nejsou moc překvapivé, byť rozhodně nepotěší. Co však rozhodně potěší, je fakt, že navýšení RAM by mohlo být pro uživatele poměrně citelné zlepšení, jelikož k němu naposledy došlo v roce 2020 u iPhonů 12 Pro. Letošní iPhony 15 Pro by si tak měly opět o něco lépe poradit s náročnějšími aplikacemi, potažmo například s větším počtem otevřených oken v Safari a tak podobně. Samozřejmě ale bude lepší počkat na první uživatelské testy, které ukáží, jak moc jsou 2 GB RAM navíc cítit.