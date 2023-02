Celosvětové výdaje za smartphony, počítače a IT klesnou v letošním roce o 5%

Ani v letošní rok nebude pro firmy v IT sektoru zrovna růžový, alespoň to předpovídá výzkum, který provedla společnost tradingplatforms.com. V roce 2022 celosvětově klesla útrata za tablety, mobilní telefony a počítače o 10 %, oproti roku 2021, letos se pak setkáme s dalším poklesem a to o 5 % oproti loňskému roku. Výzkum vše přičítá snižené kupní síle spotřebitelů, díky které zaostává poptávka po mobilních telefonech, počítačích a tabletech oproti roku 2021. Nyní si možná řeknete, že rok 2021 byl díky epidemii mnohem zajímavější pro prodeje IT než předchozí roky, což je samozřejmě pravda, ovšem letošní rok by měl být nejslabším od roku 2017.

Celkově výdaje spotřebitelů na IT kelsly za poslední dva roky o téměř 150 miliard dolarů. V roce 2021 utratili uživatelé za IT produkty celosvětově více než 807 miliard dolarů. V loňském roce to bylo „pouze“ 722 miliard dolarů a letos se očekává, že tento výdaj klesne dokonce pouze na 685 miliard dolarů. Pokud se pak podíváme na roky před pandemií, tak v roce 2020 dosáhly výdaje na IT 679 miliard dolarů. Rok 2021 tak zaznamenal meziroční nárůst o 15 %, ovšem nyní je IT segment jediným segmentem trhu, který klesá již dva roky po sobě. Způsobeno je to jednak tím, že samotné odmácnosti více šetří, ale velké nadnárodní korporace propouští zaměstnance a tak logicky snižují i výdaje na jejich vybavení.

Osobně si pak myslím, že problém je také v tom, že lidé nevidí v posledních letech dostatek inovací, kvůli kterým by si nový produkt měli pořídit a to obzvlášť v době, kdy nad vynaloženými financemi přemýšlí zcela jinak, než dřív. V roce 2023 se očekává, že meziročně dojde k již zmíněnému poklesu financí, utracených za IT produkty. Ovšem i přesto jsou zde odvětví, kde dojde k růstu. Největší růst by měl podle výzkumu tradingplatforms zaznamenat segment mobilních telefonů, který by měl zaznamenat meziroční růst o 6 %.