Z Applu odešel tvůrce jedné z jeho nejznámějších aplikací

Apple se musí v poslední době vyrovnat s řadou odchodů svých špičkových zaměstnanců ke konkurenci. Poté, co jej opustili například vedoucí tajemného projektu Apple Car, přední vývojáři čipů řady M a A či šéfdesignérka si totiž nyní „balí kufry“ i jeden z jeho hlavních marketingových manažerů, ale hlavně muž stojící za jednou z jeho nejznámějších aplikací. Řeč je konkrétně o Xanderu Sorenovi, který má lví podíl na GarageBandu.

Soren strávil v Applu 21 let, za které vystřídal nepřeberné množství nejrůznějších pozic od vývojáře přes ředitele produktového marketingu pro profesionální aplikace až po jednoho z nejvýše postavených marketingových manažerů věnujících se celému portfoliu Applu. Podle svého profilu na LinkedIn pak působil Soren coby produktový manažer například na Logic Pro, iTunes či na prvních generacích iPodů. O to překvapivější jeho odchod nyní je, jelikož s Applem spojil značný kus svého života. Kam odchází a potažmo proč nicméně neprozradil ani on, ani Apple.