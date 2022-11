Bývalý šéfdesignér Applu prozradil, co je podle něj při návrhu designu nových produktů klíčové

Bývalý šéf designu a legenda Applu Jony Ive mluví s tiskem poměrně zřídka. Jedním z důvodů je zřejmě to, že vždy dostává stejné otázky a novinářům tak vypráví stejné příběhy. V tomto dlouhém rozhovoru Jony Ive nakousl svou kariéru před, v a po Applu.

V roce 1990 se Ive stal partnerem nové agentury v Londýně. Společnost Ideal Standard ho oslovila, aby vyvinul návrhy keramických koupelen, provedl rozsáhlý historický výzkum a vytvořil nespočet prototypů. Jak chtěli, tak učinil. Jeho návrhy ale byly příliš těžko proveditelné a zákazníkem přijaty nebyly. Co se nepovedlo u návrhů koupelen, zužitkoval Ive jinde. Zmínit lze například jeho roli při navrhování kampusu Apple Park, což je oproti koupelnám opravdu „jiný level“.

Po svém odchodu z jablečné společnosti založil v roce 2019 s dalším partnerem společnost LoveFrom. Sám přiznává, že štace v Applu jej velmi ovlivnila, a to i v maličkostech. Ačkoli má LoveFrom oproti Apple Parku opravdu malé kanceláře, dle jeho slov jsou stejně otevřené a bez dělících stěn. Neustále jsou tedy slyšet konverzace a návrhy. Stejně tak mu zůstaly v nové společnosti osvojené návyky ohledně začátku nových projektů. Ty dle jeho slov často začínají konverzace, nikoli náčrtky či jiné návrhy. Jazyk je dle jeho slov nejmocnější nástroj, což platí i při designu. „Pokud řeknu slovo „židle“, každého napadne spousty možností, jak to provést. Jakmile ale židli nakreslím, nápad je omezen pouze oním náčrtkem.“ Dále dodává, že při designu je nesmírně důležitá zvědavost a znechucuje jej, jakmile jsou někteří lidé zcela bez ní. „Pokud jsme skutečně zvědaví, může to vést pouze k lepšímu porozumění a k méně konfliktů.“