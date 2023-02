TikTok oznámil založení fondu zvaného Creativity Program, který je momentálně v testování v USA, Francii a Brazílii. Do nového programu se nyní lze dostat na základě pozvánky, ale brzy by se měl dle slov platformy rozšířit pro všechny. Tvůrci budou z fondu odměňování za několika podmínek. Musí být starší 18 let, dosáhnout požadovaného počtu sledujících, zhlédnutí a musí vytvářet kvalitní a originální videa delší než jednu minutu.