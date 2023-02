Microsoft podepsal s Nintendem smlouvu, která ho zavazuje vydávat na platformu Nintenda populární sérii Call of Duty po dobu 10 let. Jde o velký návrat, neboť poslední hra, která běžela na Nintendu, byla Call of Duty: Ghosts na Wii U. Uvidíme, co z této dohody vzejde a na jaké platformy Nintanda Call of Duty dorazí. Že by japonská společnost chystala nové konzole?