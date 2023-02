Po vydání Hogwarts Legacy se strhla lavina a spousta hráčů zamířila do Bradavic. Hra má velmi dobrá hodnocení, nicméně hráči si začínají všímat, že hra neobsahuje vše, co by obsahovat mohla, přičemž nejčastěji se zmiňuje třeba Famfrpál nebo Turnaj tří kouzelnických škol. Leckoho by tak mohlo napadnout, že tento obsah bude přidán pozdějšími DLC. Šéf Avalanche Software ovšem tvrdí, že ve studiu nad žádným přídavkem nepřemýšlí. Úspěch hry ale může smýšlení vývojářů změnit. Hrajete Hogwarts Legacy?