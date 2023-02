Podívejte se na porovnání těla iPhone 15 Pro s iPhone 14 Pro

Designér Ian Zelbo na svém Twitteru zveřejnil dvojici CAD renderů, které ukazují porovnání iPhone 14 Pro s iPhone 15 Pro. Samozřejmě v případě iPhone 15 Pro jsou opět použity rendery založené na uniklých CAD plánech z čínské továrny pro výrobu obalů na iPhone, které zveřejnil magazín 9to5mac. Na pravé straně se zeleným označením je iPhone 14 Pro, zatím co na straně levé je iPhone 15 Pro. Jak je vidět, bude telefon skutečně výrazně zaoblenější.

Design iPhone 15 Pro by měl co se šasi týká nejvíc připomínat iPhone 5c, který Apple představil před deseti lety. Na rozdíl od něj bude mít však kovové a nikoli plastové tělo. Navíc na zaoblené tvary šasi by mělo navázat také zakřivené sklíčko kryjící displej. Zakřivená skla de označují jako takzvaná 2.5D skla a Apple je používal například u iPhone X nebo iPhone 11. Telefon se pohodlněji drží v ruce a neřeže do prstů ani do dlaně i v momentě, kdy nepoužíváte žádný obal. Nevýhodou zakřiveného skla na displeji je pak fakt, že na něm mnohem hůř drží ochranná skla.