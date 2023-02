Recenze Statik 360 Pro: Vraťte na svá zařízení starý dobrý MagSafe!

Recenzovat kabel na nabíjení telefonů by samo o sobě asi nedávalo příliš smysl, kdyby to však nebyl magnetický kabel Statik 360 Pro, který přináší starý dobrý MagSafe na všechna vaše zařízení. První, co vás zaujme, je už samotný obal, který prozrazuje, že se v něm ukrývá zajímavý gadget. Obal totiž působí jako byste si koupili balení žvýkaček než kabel na nabíjení vašich zařízení a musím říct, že to vypadá skutečně neotřele a mě osobně se líbí, že konečně někdo přišel s něčím zajímavým. Jakmile balení otevřete, vytáhnete z něj 1,8 metru dlouhý pletený kabel, který má na jedné straně koncovku USB-C s integrovanou redukcí na klasické USB. Je tedy jen na vás, zda jej připojíte ke klasické USB-A nabíječce nebo k moderní USB-C. Na druhém konci pak koncovka, která je ukončena magnetem.

Právě na tento magnet pak můžete připojit trojici koncovek, které najdete v balení. Konkrétně se jedná o USB-C, Lightning a USB Micro-B. Vše pak v praxi vypadá tak, že si jednotlivé koncovky zasunete do nabíjecích portů svých zařízení a jakmile je potřebujete nabíjet, stačí je přiblížit ke kabelu a ten už se magneticky připojí ke koncovce a začne nabíjení. Koncovky drží v portech velmi pevně a tak odpojení probíhá jednoduše tím, že zatáhnete za kabel a magnety se od sebe odpojí, přičemž koncovka zůstane připojena v portu. Koncovky, které strkáte do portu, jsou velmi malé a u drtivé většiny zařízení si ani nevšimnete toho, že je máte v portu zapojené. Osobně jsem je nechal zapojené v MacBooku Air a DualSense Edge trvale s tím, že k oběma těmto zařízením jen přiložím kabel, ten se magneticky připojí a začne nabíjení. Pokud nemáte v autě bezdrátové nabíjení, je pak ideální magnet spolu s kabelem právě do auta, kde nemusíte příliš řešit zapojování a připojování a zkrátka jen přiblížíte telefon ke kabelu a ty se spojí.

Koncovky drží v zařízeních opravdu velmi pevně a tak se nemusíte bát toho, že by se vysunuly dříve než se odpojí magnet. Pokud vás navíc stějně jako mě štvalo, že Apple přestal do MacBooků Air integrovat MagSafe, tak nyní máte končně elegantní řešení. Kabel dokáže nabíjet až 100W, díky čemuž se hodí pro nabíjení naprosté většiny zařízení včetně MacBooků. Díky přenosové rychlosti 480 Mb/s pak není problém používat jej pro CarPlay a Android Auto. Výhodou je také otáčení magnetu o 360 stupňů a to navíc v kombinaci s tím, že samotná magnetická koncovka kabelu má kloub, který se taktéž naklání. Kabel tak netrpí ani v krkolomných situacách a vy jej zkrátka nemáte příliš šancí poškodit, stejně tak, jako si nezničíte port na vašem zařízení. Ten je navíc chráněn koncovkou s magnetem.

Pokud tedy hledáte řešení, jak dostat na vaše zařízení starý dobrý MagSafe, právě jste jej našli. Navic když vezmete v úvahu, že za cenu 599Kč dostanete v balení téměř 2 metry dlouhý pletený kabel kompatibilní jak s UBC-C tak USB-A a k tomu ještě trojici koncovek do různých zařízení, není příliš co řešit.

Magnetický kabel Statik 360 Pro si můžete zakoupit přímo zde.